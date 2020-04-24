2020-04-24T01:06:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 24 апреля 2020: заболевших COVID-19 больше 300

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 24 апреля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 24 апреля 2020: число заболевших COVID-19 выросло. По данным на утро, которые опубликовал Владимир Владимиров со ссылкой на оперативный штаб и краевое управление Роспотребнадзора, в регионе зафиксировали 322 случая заражения, за сутки прибавилось 55 пациентов. Среди пострадавших 38 детей.

Состояние девяти человек оценивают как тяжелое, еще 46 - как средней степени тяжести. Самочувствие остальных больных удовлетворительное, они переносят болезнь легко. От коронавируса в крае умерли пять человек: среди них три женщины из поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и Пятигорска и двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. Все они преклонного возраста либо страдали от хронических заболеваний: к примеру, у пятого умершего был инсулиновый диабет. Выздоровели 44 человека.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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COVID-19 обнаружили на 27 территориях Ставрополья: в пяти крупных городах, девяти городских округах и 13 районах. Со списком, где в крае нашли коронавирус, можно ознакомиться по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- Очень многие из нас стали намного ответственнее и серьезнее относиться к защите своего здоровья, чем до начала пандемии. Надо такое же отношение прививать, воспитывать во всех. Вооружимся терпением и постараемся не болеть, - заявил губернатор Владимир Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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