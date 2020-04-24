Коронавирус в Нальчике, последние новости на 24 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в КБР сегодня

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 24 апреля 2020: растет число заболевших. За сутки статус COVID-19 подтвердился еще у 25 пациентов под наблюдением. Общее число заболевших коронавирусом в республике за все время достигло 243 человек.

Накануне вечером в оперштабе разместили карту, где в Кабардино-Балкарии обнаружены больные коронавирусом:

Карта от оперативного штаба КБР

На 23 число заразу нашли в 41 населенном пункте республики. Обновленную карту по сегодняшнему дню только готовят. Список территорий, где в КБР обнаружен коронавирус:

Нальчик - 68 (+8)

Чегем II - 11

Чегем - 21 (+5)

Н.Куркужин - 4

Кенже 5 (+1)

Терек – 6

Аргудан - 1

Баксан - 2

Шалушка - 16 (+5)

Верхняя Жемтала - 1

Хасанья - 3 (+1)

Нартан - 8

Кашхатау - 13

Старый Черек - 4

Герпегеж - 1

Светловодское - 6

Адиюх - 1

Бабугент - 2

Дыгулыбгеи - 2

Псыгансу - 3

Карагач - 2

Прохладный - 8 (+1)

Черная Речка - 1

Тырныауз - 3

Нарткала - 1

Шитхала - 2

Тамбовское - 2

Котляревская - 4

Аушигер - 1

Кахун - 1

Октябрьское - 2 (Майский р-н)

Октябрьское - 1 (Зольский р-н)

В-Акбаш - 2(+1)

Н-Акбаш - 1 (+1)

Урвань - 1

Анзорей - 1

Александровская - 1

Эльбрус - 1

Кишпек - 2

Солдатская - 1

Дейское - 1(+1)