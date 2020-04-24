Коронавирус в Нальчике, последние новости на 24 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в КБР сегодня
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 24 апреля 2020: растет число заболевших. За сутки статус COVID-19 подтвердился еще у 25 пациентов под наблюдением. Общее число заболевших коронавирусом в республике за все время достигло 243 человек.
Накануне вечером в оперштабе разместили карту, где в Кабардино-Балкарии обнаружены больные коронавирусом:
Карта от оперативного штаба КБР
На 23 число заразу нашли в 41 населенном пункте республики. Обновленную карту по сегодняшнему дню только готовят. Список территорий, где в КБР обнаружен коронавирус:
Нальчик - 68 (+8)
Чегем II - 11
Чегем - 21 (+5)
Н.Куркужин - 4
Кенже 5 (+1)
Терек – 6
Аргудан - 1
Баксан - 2
Шалушка - 16 (+5)
Верхняя Жемтала - 1
Хасанья - 3 (+1)
Нартан - 8
Кашхатау - 13
Старый Черек - 4
Герпегеж - 1
Светловодское - 6
Адиюх - 1
Бабугент - 2
Дыгулыбгеи - 2
Псыгансу - 3
Карагач - 2
Прохладный - 8 (+1)
Черная Речка - 1
Тырныауз - 3
Нарткала - 1
Шитхала - 2
Тамбовское - 2
Котляревская - 4
Аушигер - 1
Кахун - 1
Октябрьское - 2 (Майский р-н)
Октябрьское - 1 (Зольский р-н)
В-Акбаш - 2(+1)
Н-Акбаш - 1 (+1)
Урвань - 1
Анзорей - 1
Александровская - 1
Эльбрус - 1
Кишпек - 2
Солдатская - 1
Дейское - 1(+1)
ИСТОЧНИК KP.RU