Гордость, презрение и массовые молитвы: Дагестан вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом

Дагестан вошёл в список антилидеров по количеству больных в стране, а темпы роста заболеваемости пугают. За последние сутки число заражённых выросло на 20%! В цифрах — это 113 человек. Здесь республика даёт фору почти всем другим регионам. Выше только Санкт-Петербург, Московская область и сама Москва.

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В чём же дело и почему сравнительно маленькая республика, где живёт порядка 3,1 млн человек, вырвалась вперёд всей России? Ответ легко можно найти на Яндекс-карте, фиксирующей соблюдение режима самоизоляции. В Махачкале индекс почти каждый день падает до критических 2–2,5 баллов. Аннотация к карте поясняет: значение до 2,9 баллов значит, что на улице очень много людей.

Индекс самоизоляции в больших городах республики оставляет желать лучшего

В соцсетях выражается отношение местных жителей к пандемии. После введения режима самоизоляции тут и там появлялись видео, на которых авторитетные люди высказывали свою точку зрения. Кто-то вообще говорил, что коронавируса не существует. Другие злились, с гордостью констатируя — ничто не заставит нас сидеть дома.

— Сейчас часть людей поняла, что болезнь реально существует. Часть до сих пор не понимает, — рассказал «КП - Северный Кавказ» житель одного из пригородов Махачкалы Саид Б*. — Поэтому все теперь выезжают семьями на природу, пытаются так спасаться у нас. Ну а другим просто наплевать, они относятся к тем, кто сидит дома, с презрением. Работать надо, кормить семью надо. О чём может быть речь? Такое вот, если хочешь, горское бесстрашие. Или глупость.

Часть дагестанцев до сих пор не верит, что кронавирус существует.

Другой проблемой стала религиозность мусульман. Несмотря на все официальные обращения муфтия и представителей муфтията, большая часть жителей республики продолжает посещать мечети. В частности — торжественные пятничные намазы. В одном здании в этот день может собраться тысяча, три тысячи человек. О соблюдении правил личной гигиены и необходимой социальной дистанции речи и быть не может.

Плачевную ситуацию констатируют и медики. Минздрав через день публикует обращения к жителям республики с просьбой ответственно относиться к соблюдению самоизоляции и беречь своих стариков. Пожилых людей, попадающих в зону риска, в регионе действительно очень много. Но к несчастью, далеко не везде мудрые старцы могут убедить молодёжь оставаться дома и соблюдать карантин.

Очередь в мечеть на пятничный джума-намаз в Буйнакске.

Напомним, что на утро 24 апреля число заражённых коронавирусом в Дагестане составляет 567 человек. За последние сутки ещё 113 пациентам поставили диагноз COVID-19. По количеству смертей регион также в топе — уже 11 человек скончались. В их числе и 27-летняя беременная девушка — женщины «в положении» также входят в группу повышенного риска.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

Джума-намаз в одной из мечетей МахачкалыФото: СОЦСЕТИ

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