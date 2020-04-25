Коронавирус в Нальчике, последние новости на 24 апреля 2020: врачи спасают ребенка с COVID-19 из Ингушетии

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 24 апреля 2020: эпидобстановка в КБР сегодня.

По информации оперативного штаба, за все время на COVID-19 протестированы почти 2 тысячи местных жителей. У 243 - болезнь подтвердилась. Выздоровели из общего числа пациентов с коронавирусом – 21 пациент. Умер – 1.

Госпитализированы: 86 человек, из них 2 – дети. В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ в реанимации – 6 пациентов, 4 на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Еще 31 – в Городской клинической больнице №1, в реанимации – 7 человек, 1 на аппарате ИВЛ. Под амбулаторным наблюдением – 112 местных жителей (из них 29 – дети), переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме.

В Оперштабе отмечают, что в больницу забирают не только больных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19:

- Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии, симптом «матового стекла», независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19, - подчеркивают специалисты.

В стационарах изолированы: трое с подозрением в провизорном отделении ЦРБ Терского района и еще 26 – в обсерваторе в Гериатрическом центре (помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции и нарушением режима самоизоляции).

По данным на вечер 24 апреля, коронавирусная инфекция обнаружена у жителей в 47 населенных пунктах КБР:

Нальчик - 76 (+8)

Чегем II - 11

Чегем - 24 (+3)

Н.Куркужин - 4

Кенже - 5

Терек - 6

Аргудан - 1

Баксан - 2

Шалушка - 16

Верхняя Жемтала - 1

Хасанья - 3

Нартан - 12 (+4)

Кашхатау - 13

Старый Черек - 4

Герпегеж - 1

Светловодское - 6

Адиюх - 1

Бабугент - 2

Дыгулыбгеи - 2

Псыгансу - 3

Карагач - 3 (+1)

Прохладный - 8

Черная Речка - 1

Тырныауз - 3

Нарткала - 1

Шитхала - 2

Тамбовское - 2

Котляревская - 5 (+1)

Аушигер - 1

Кахун - 1

Октябрьское - 2 (Майский р-н)

Октябрьское - 1 (Зольский р-н)

В-Акбаш - 2

Н-Акбаш - 1

Урвань - 1

Анзорей - 1

Александровская - 1

Эльбрус - 2 (+1)

Кишпек - 2

Солдатская - 1

Дейское - 1

Хамидие - 1

Красноармейское - 1

В.Курп - 1

Малка - 1

Каменномостское - 2

Майский - 1

Обновленную информацию по территориям выпустят вечером 25 апреля.

Как еще сообщили в оперативном штабе республики, местные врачи занимаются лечением ребенка с COVID-19 из Ингушетии.

- Пациент в тяжелом состоянии доставлен в КБР родителями по собственному желанию, находится в госпитале, - отметили специалисты.

"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в Нальчике и КБР.