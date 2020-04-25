Коронавирус в Нальчике, последние новости на 24 апреля 2020: врачи спасают ребенка с COVID-19 из Ингушетии
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 24 апреля 2020: эпидобстановка в КБР сегодня.
По информации оперативного штаба, за все время на COVID-19 протестированы почти 2 тысячи местных жителей. У 243 - болезнь подтвердилась. Выздоровели из общего числа пациентов с коронавирусом – 21 пациент. Умер – 1.
Госпитализированы: 86 человек, из них 2 – дети. В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ в реанимации – 6 пациентов, 4 на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Еще 31 – в Городской клинической больнице №1, в реанимации – 7 человек, 1 на аппарате ИВЛ. Под амбулаторным наблюдением – 112 местных жителей (из них 29 – дети), переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме.
В Оперштабе отмечают, что в больницу забирают не только больных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19:
- Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии, симптом «матового стекла», независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19, - подчеркивают специалисты.
В стационарах изолированы: трое с подозрением в провизорном отделении ЦРБ Терского района и еще 26 – в обсерваторе в Гериатрическом центре (помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции и нарушением режима самоизоляции).
По данным на вечер 24 апреля, коронавирусная инфекция обнаружена у жителей в 47 населенных пунктах КБР:
Нальчик - 76 (+8)
Чегем II - 11
Чегем - 24 (+3)
Н.Куркужин - 4
Кенже - 5
Терек - 6
Аргудан - 1
Баксан - 2
Шалушка - 16
Верхняя Жемтала - 1
Хасанья - 3
Нартан - 12 (+4)
Кашхатау - 13
Старый Черек - 4
Герпегеж - 1
Светловодское - 6
Адиюх - 1
Бабугент - 2
Дыгулыбгеи - 2
Псыгансу - 3
Карагач - 3 (+1)
Прохладный - 8
Черная Речка - 1
Тырныауз - 3
Нарткала - 1
Шитхала - 2
Тамбовское - 2
Котляревская - 5 (+1)
Аушигер - 1
Кахун - 1
Октябрьское - 2 (Майский р-н)
Октябрьское - 1 (Зольский р-н)
В-Акбаш - 2
Н-Акбаш - 1
Урвань - 1
Анзорей - 1
Александровская - 1
Эльбрус - 2 (+1)
Кишпек - 2
Солдатская - 1
Дейское - 1
Хамидие - 1
Красноармейское - 1
В.Курп - 1
Малка - 1
Каменномостское - 2
Майский - 1
Обновленную информацию по территориям выпустят вечером 25 апреля.
Как еще сообщили в оперативном штабе республики, местные врачи занимаются лечением ребенка с COVID-19 из Ингушетии.
- Пациент в тяжелом состоянии доставлен в КБР родителями по собственному желанию, находится в госпитале, - отметили специалисты.
"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в Нальчике и КБР.
ИСТОЧНИК KP.RU