2020-04-24T19:07:33+03:00
Происшествия

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 25 апреля 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Про территории с зараженными рассказал губернаторПро территории с зараженными рассказал губернаторФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список городов, округов и районов на 25 апреля.

Число пациентов с подтвержденным COVID-19 в регионе растет. Цифра достигла 358 случаев, из которых 40 - детские. На лечении в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, еще 53 - в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели за все время 50 человек, скончались - пятеро.

По информации Минздрава региона, в тяжелой и средней форме болезнь протекает у каждого шестого пациента. А всего под меднаблюдением на домашнем карантине остаются больше двух с половиной тысяч жителей Ставрополья.

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, рассказал губернатор:

Александровский район

Андроповский район

Арзгирский район

Благодарненский горокруг

Буденновский район

Георгиевский горокруг

Грачевский район

Железноводск

Изобильненский горокруг

Ипатовский горокруг

Кисловодск

Кочубеевский район

Красногвардейский район

Кировский горокруг

Курский район

Левокумский район

Минераловодский горокруг

Невинномысск

Нефтекумский горокруг

Новоалександровский горокруг

Новоселицкий район

Предгорный район

Пятигорск

Советский горокруг

Степновский район

Ставрополь

Туркменский район

Шпаковский район

ИСТОЧНИК KP.RU

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