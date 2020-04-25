Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 апреля 2020: количество заболевших достигло 358 человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 25 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 358 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, тяжело и в средней степени тяжести протекает заболевание почти у каждого шестого пациента. Напомним, что в крае не удалось спасти пяти человек от болезни.

Тем временем, на Ставрополье подготовили около двух тысяч инфекционных коек для приема пациентов с коронавирусом. Треть из них оборудовали подачей кислорода. Закупаются аппараты искусственной вентиляции легких. Специалисты переоборудуют еще 758 коек.

Между тем, всех жителей Ставрополья интересует вопрос, как скоро закончится режим самоизоляции. И когда все смогут вернуться к привычному образу жизни?

Губернатор региона ответил 24 апреля, когда снимет ограничения из-за коронавируса.

- Ответ на этот вопрос один – не раньше, чем минует реальная опасность массового заражения коронавирусной инфекцией. А динамика заболеваемости пока говорит, что расслабляться рано, - считает Владимир Владимиров.

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