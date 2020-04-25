Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 25 апреля 2020: заболевших COVID-19 больше 350

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 25 апреля 2020: количество заражений COVID-19 увеличилось. Согласно сведениям оперативного штаба и управления Роспотребнадзора, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 358 случая заболевания, за сутки прибавилось 26 пациентов. Среди инфицированных 40 детей.

Врачи оценили состояние девяти человек как тяжелое, еще 53 - как средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, переносят болезнь легко. От коронавируса умерло пять жителей Ставрополья - это три женщины из поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и станицы Барсуковской, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. Все они либо страдали от хронических заболеваний, либо были пожилыми.

От COVID-19 вылечили 50 человек.

Вирус нашли уже на 27 территориях Ставрополья: это пять крупных городов, девять городских округов и 13 районов. Полный список мест, где нашли коронавирус, вы можете посмотреть по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- В медучреждениях края размещены дополнительные инфекционные койки. Они оборудуются подачей кислорода. Активно закупаем дополнительные аппараты ИВЛ. Но, как подтвердит любой врач, предотвратить – лучше, чем лечить. Прошу всех выполнять меры профилактики, рекомендации медиков. И оставаться дома! - написал губернатор Владимир Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" продолжает отслеживать новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

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