На Ставрополье от коронавируса умер врач, лечивший зараженных

Печальную новость сообщил сегодня, 25 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В регионе умер первый медработник, лечивший зараженных коронавирусом земляков. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

- Человек защищал нас. Для этого был готов отдать свою жизнь. Обращаюсь ко всем, кто все еще живет в небытие каком-то, сегодня гибнуть люди, которые попали в эту сложную ситуацию. Сегодня гибнут люди, которые пытаются нас из этой ситуации вытащить. Пожалуйста, берегите себя, потерпите немного, останьтесь дома, - попросил губернатор ставропольцев.

Ранее главный врач городской больницы № 2 в Ставрополе Анатолий Былим с подтвержденным статусом COVID-19 записал видео с новостями о происходящем в его больнице, ставшей большим инфекционным отделением для заразившихся коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19.

Умер первый на Ставрополье медработник, заболевший коронавирусом.

Сейчас главврач лежит в больничной палате под наблюдением медиков. Прошла ровно неделя с момента подтверждения диагноза.

Напомним, что первым заболевшим коронавирусом медиком в крае стала врач -инфекционист Ирина Санникова. От нее в Ставрополе заразились еще три человека.

Заболевший COVID-19 главный врач рассказал про заразившихся коллег.

После выписки Санникова собирается в прокуратуру. Врач не считает себя виновной и заявляет, что уголовные дела завели не на нее, а «по факту». И она, как врач, не обижается на «толпу», которая осуждает именно ее.

- Я не обвиняемая и не подозреваемая, - рассказала Санникова. - Поэтому не хотелось бы сейчас что-то говорить, чтобы себе не навредить. Хотя я всегда была и остаюсь человеком гражданской позиции с незапятнанной репутацией.

Сейчас в Ставропольском крае количество заболевших коронавирусом достигло 385 человек.

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