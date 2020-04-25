Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 25 апреля 2020 года достигло 724 человека

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 25 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Дагестане, распространении болезни в регионе, количеству больных, новых заражённых, а также числу выздоровевших и летальных исходов.

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Так, в республике в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус. Таким образом, число зараженных в Дагестане достигло 724 человека.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора, на данный момент выздоровели 48 человек. Жертвами коронавируса стали 11 человек. К сожалению, врачи не смогли спасти их. У больных были сопутствующие болезни, которые поспособствовали трагедии.

Сейчас на карантине находятся 2159 жителей Дагестана.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Дагестан вошёл в список антилидеров по количеству больных в стране, а темпы роста заболеваемости пугают. За последние сутки число заражённых выросло на 20%! В цифрах — это 113 человек.

Здесь республика даёт фору почти всем другим регионам. Выше только Санкт-Петербург, Московская область и сама Москва.