2020-04-25T16:42:48+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 25 апреля 2020: количество заболевших достигло 272 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 25 апреля 2020 года
Ася АСРЯН
Поделиться:
Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьмиДома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьмиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 25 апреля 2020: эпидобстановка в КБР сегодня.

Послаблений режима пока не будет, как сохранить психическое здоровье и когда выпускники будут сдавать ЕГЭ: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Как сообщили в Оперативный штабе республики, за сутки еще у 29 пациентов подтвердили коронавирус. Таким образом, количество заболевших достигло 271 человек.

Всего в КБР выздоровели 24 пациента. Скончались – один человек. На данный момент протестированы 11 169 жителей КБР.

Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

В Оперштабе отмечают, что в больницу забирают не только больных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19:

- Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии, симптом «матового стекла», независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19, - подчеркивают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье разрешат работать салонам красоты и микрофинансовым организациям
На Ставрополье около 36 тысяч человек получили продуктовую помощь
В КБР количество заболевших коронавирусом достигло 272 человек
В Чечне количество заболевших достигло 387 человек
В Дагестане в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 246 человек
На Ставрополье рецидивист украл из медорганизации деньги и ноутбук
На Ставрополье куратор соцпроекта потратила пожертвования людей на себя
На Ставрополье парень угнал легковушку знакомой и попал в ДТП
На Ставрополье школы вернутся к очной форме обучения
На Ставрополье медработник умер от коронавируса
На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом