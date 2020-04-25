Коронавирус в Нальчике, последние новости на 25 апреля 2020: количество заболевших достигло 272 человека

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 25 апреля 2020: эпидобстановка в КБР сегодня.

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Как сообщили в Оперативный штабе республики, за сутки еще у 29 пациентов подтвердили коронавирус. Таким образом, количество заболевших достигло 271 человек.

Всего в КБР выздоровели 24 пациента. Скончались – один человек. На данный момент протестированы 11 169 жителей КБР.

Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

В Оперштабе отмечают, что в больницу забирают не только больных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19:

- Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии, симптом «матового стекла», независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19, - подчеркивают специалисты.