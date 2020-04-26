2020-04-26T01:27:34+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 26 апреля 2020: количество заболевших достигло 272 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 26 апреля 2020 года
Ася АСРЯН
Поделиться:
Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьмиДома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьмиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 26 апреля 2020: как сообщили в Оперативном штабе республики, количество заболевших достигло 271 человек.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Всего в КБР выздоровели 24 пациента. Скончались – один человек. На данный момент протестированы 11 169 жителей КБР.

Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

Тем временем, глава КБР Казбек Коков сообщил о своем посещении Прохладненской больницы. Там развернуто 160 коек, полностью оснащенных необходимым оборудованием и готовых, в случае необходимости, принять пациентов. 18 из них – реанимационные.

- Конечно, мы делаем всё, чтобы противостоять распространению вируса, но должны быть готовы к любому варианту развития эпидемиологической обстановки.Темпы формирования коечного резерва сбавлять не будем, - прокомментировал Коков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 25 апреля 2020: количество заболевших достигло 272 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 25 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Карачаево-Черкесии от коронавируса умерли два человека
На Ставрополье верующих призвали не ходить на кладбища на Радоницу
На Ставрополье по делу Травнева задержан еще один чиновник
На Ставрополье стала известна личность умершего от коронавируса медработника
На Ставрополье с 30 апреля начнут работать салоны красоты
На Ставрополье около 36 тысяч человек получили продуктовую помощь
В КБР количество заболевших коронавирусом достигло 272 человек
В Чечне количество заболевших достигло 387 человек
В Дагестане в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 246 человек
На Ставрополье рецидивист украл из медорганизации деньги и ноутбук
На Ставрополье куратор соцпроекта потратила пожертвования людей на себя
На Ставрополье парень угнал легковушку знакомой и попал в ДТП
На Ставрополье школы вернутся к очной форме обучения
На Ставрополье медработник умер от коронавируса
На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом