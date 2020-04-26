Коронавирус в Нальчике, последние новости на 26 апреля 2020: количество заболевших достигло 272 человека

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 26 апреля 2020: как сообщили в Оперативном штабе республики, количество заболевших достигло 271 человек.

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Всего в КБР выздоровели 24 пациента. Скончались – один человек. На данный момент протестированы 11 169 жителей КБР.

Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

Тем временем, глава КБР Казбек Коков сообщил о своем посещении Прохладненской больницы. Там развернуто 160 коек, полностью оснащенных необходимым оборудованием и готовых, в случае необходимости, принять пациентов. 18 из них – реанимационные.

- Конечно, мы делаем всё, чтобы противостоять распространению вируса, но должны быть готовы к любому варианту развития эпидемиологической обстановки.Темпы формирования коечного резерва сбавлять не будем, - прокомментировал Коков.

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