2020-04-25T21:51:17+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 26 апреля 2020 года достигло 724 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 26 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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Так, в республике в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирусТак, в республике в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирусФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 26 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Дагестане, распространении болезни в регионе, количеству больных, новых заражённых, а также числу выздоровевших и летальных исходов.

Так, в республике в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус. Таким образом, число зараженных в Дагестане достигло 724 человека.

Тем временем, муфтият республики разместила информацию об объявлении 25 апреля первым днем священного месяца Рамадан.

Из-за опасности распространения коронавирусной инфекции мусульман просят воздержаться от проведения и участия в коллективных ифтарах – совместных вечерних разговениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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