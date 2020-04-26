Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 26 апреля 2020 года достигло 724 человека

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 26 апреля 2020 года: мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Дагестане, распространении болезни в регионе, количеству больных, новых заражённых, а также числу выздоровевших и летальных исходов.

Так, в республике в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус. Таким образом, число зараженных в Дагестане достигло 724 человека.

Тем временем, муфтият республики разместила информацию об объявлении 25 апреля первым днем священного месяца Рамадан.

Из-за опасности распространения коронавирусной инфекции мусульман просят воздержаться от проведения и участия в коллективных ифтарах – совместных вечерних разговениях.

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