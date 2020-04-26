Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 26 апреля 2020: заболевших COVID-19 стало 385 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 26 апреля 2020: количество заражений COVID-19 увеличилось.

Согласно сведениям оперативного штаба и управления Роспотребнадзора, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 385 случая заболевания, за сутки прибавилось 27 пациентов. Среди инфицированных 42 ребенка.

Врачи оценили состояние 15 человек как тяжелое, еще 59 - как средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, переносят болезнь легко.

25 апреля стало известно, что на Ставрополье от коронавируса умер медработник, лечивший зараженных пациентов. Печальную новость 25 апреля сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Как рассказал «Комсомолке» собственный источник, погибшей оказалась медсестра, работающая в кочубеевской больнице. Женщина была чуть старше 60 лет.

Умер первый на Ставрополье медработник, заболевший коронавирусом.

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