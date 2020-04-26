2020-04-26T02:23:26+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 26 апреля 2020 года

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Ася АСРЯН
Поделиться:
На лечении в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, еще 59 - в состоянии средней степени тяжестиНа лечении в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, еще 59 - в состоянии средней степени тяжестиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список городов, округов и районов на 25 апреля.

Число пациентов с подтвержденным COVID-19 в регионе достигло 385 человек. На лечении в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, еще 59 - в состоянии средней степени тяжести. Среди заболевших - 42 несовершеннолетних жителей края.

Выздоровели за все время 58 пациентов.

Вирус отметился почти во всех территориях края. Исключения на сегодня составляют только Ессентуки, Труновский и Апанасенковский районы.

Однако, как сообщил губернатор, это вовсе не означает, что жители этих населенных пунктов вне зоны потенциального риска. Меры профилактики по-прежнему обязательны для всех ставропольчан.

Чтобы они соблюдались полнее и жестче, на Ставрополье ввели карантин, а также обновили специальные пропуска по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Карачаево-Черкесии от коронавируса умерли два человека
На Ставрополье верующих призвали не ходить на кладбища на Радоницу
На Ставрополье по делу Травнева задержан еще один чиновник
На Ставрополье стала известна личность умершего от коронавируса медработника
На Ставрополье с 30 апреля начнут работать салоны красоты
На Ставрополье около 36 тысяч человек получили продуктовую помощь
В КБР количество заболевших коронавирусом достигло 272 человек
В Чечне количество заболевших достигло 387 человек
В Дагестане в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 246 человек
На Ставрополье рецидивист украл из медорганизации деньги и ноутбук
На Ставрополье куратор соцпроекта потратила пожертвования людей на себя
На Ставрополье парень угнал легковушку знакомой и попал в ДТП
На Ставрополье школы вернутся к очной форме обучения
На Ставрополье медработник умер от коронавируса
На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом