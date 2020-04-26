Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 26 апреля 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список городов, округов и районов на 25 апреля.
Число пациентов с подтвержденным COVID-19 в регионе достигло 385 человек. На лечении в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, еще 59 - в состоянии средней степени тяжести. Среди заболевших - 42 несовершеннолетних жителей края.
Выздоровели за все время 58 пациентов.
Вирус отметился почти во всех территориях края. Исключения на сегодня составляют только Ессентуки, Труновский и Апанасенковский районы.
Однако, как сообщил губернатор, это вовсе не означает, что жители этих населенных пунктов вне зоны потенциального риска. Меры профилактики по-прежнему обязательны для всех ставропольчан.
Чтобы они соблюдались полнее и жестче, на Ставрополье ввели карантин, а также обновили специальные пропуска по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU