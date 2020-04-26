Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 апреля 2020: умер медработник, спасая жизни заболевших

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 385 человек. Так, за сутки в регионе диагноз подтвердили еще у 27 пациентов.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Среди заболевших 42 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 15 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье от коронавируса умер медработник, лечивший зараженных пациентов. Печальную новость 25 апреля сообщил глава региона Владимир Владимиров:

- Человек защищал нас. Для этого был готов отдать свою жизнь. Обращаюсь ко всем, кто все еще живет в небытие каком-то, сегодня гибнуть люди, которые попали в эту сложную ситуацию. Сегодня гибнут люди, которые пытаются нас из этой ситуации вытащить. Пожалуйста, берегите себя, потерпите немного, останьтесь дома, - попросил губернатор ставропольцев.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, погибшей оказалась медсестра, работающая в кочубеевской больнице. Женщина была чуть старше 60 лет.

По словам Владимира Владимирова, у медсестры есть две дочери. Они тоже пошли по стопам матери и работают в медицине.

Тем временем, на Ставрополье около 36 тысяч человек получили продуктовую помощь. Волонтеры-медики направили 28 тысяч наборов людям старше 65 лет, размер пенсии которых не превышает прожиточного минимума.

Умер первый на Ставрополье медработник, заболевший коронавирусом.

Жители региона готовятся к празднованию православного праздника. 28 апреля - Радоница. Верующие отмечают его во вторник второй недели после Пасхи. Этот день принято считать днем особого поминовения усопших.

- Я прошу всех вас, благословляю находиться дома. Более того кладбища будут закрыты. Те кладбища, которые будут открыты по какой-либо причине, не нужно посещать, - призывает Митрополит Cтавропольский и Невинномысский Кирилл верующих.

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