Коронавирус в Дагестане, последние новости на 27 апреля 2020: по числу больных республика на 6 месте в России

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 27 апреля 2020: республика бьет рекорды республик СКФО по числу больных и выявленных за сутки случаев заражения COVID-19.

По данным Оперштаба, диагноз в Дагестане подтвердился еще у 103 пациентов. Всего выявленных случаев заражения - 827 (!). По числу больных коронавирусом республика на 6 месте среди 85 субъектов России.

Выздоровели за все время 48 пациентов, скончались - 11.

Стихийное распространение заразы стараются предотвратить не только полицейские, выписывающие протоколы за нахождение на улице без веской причины, но еще медики. На кадрах ниже: сотрудники Лакской ЦРБ дежурят на дороге, замеряя температуру всем и собирая эпиданамнез у всех, кто въезжают в Лакский район.

В Дагестане медики вышли на дорогу вылавливать больных COVID-19.

Но население в большинстве нарушает режим самоизоляции, собираясь на коллективных молитвах, многолюдных соболезнованиях, посещая рынки и "подпольные" салоны красоты без средств индивидуальной защиты. Многие в заразу не верят вообще. Индекс самоизоляции в будние дни на критической отметке в 2 балла. Минздрав РД ежедневно пытается докричаться до людей об опасности такой беспечности.

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Кстати, накануне в министерство здравоохранения республики поступили 200 тысяч медицинских масок и более 4000 литров дезинфицирующих растворов для стационаров и службы скорой помощи республики. Как рассказали в ведомстве, также по линии МЧС России планируется поставка защитных костюмов и других средств индивидуальной защиты.

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