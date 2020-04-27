Коронавирус в КЧР, последние новости на 27 апреля 2020: COVID-19 распространился по всей республике

Коронавирус в КЧР, последние новости на 27 апреля 2020: как изменилась эпидобстановка за сутки.

Всего в Карачаево-Черкесии 281 подтвержденный случай заражения COVID-19 (+35 за минувшие сутки). Пять человек выздоровели, двое - скончались. Как стало известно 25 апреля, пациенты с подтвержденным диагнозом были старше 65 лет. И оба страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и поздно обратились к медикам за помощью.

Госпитализированы по последним данным 99 человек со статусом COVID-19. Остальные больные проходят лечение амбулаторно в изоляции дома.

Кстати, глава республики Рашид Темрезов провел дистанционное совещание с главами администраций городов и районов республики. Те доложили, что везде на местах уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Но лидируют сегодня Черкесск и Усть-Джегутинский район. Затем по количеству заболевших идет Малокарачаевский район.

"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в КЧР.

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