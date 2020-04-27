Коронавирус в Нальчике, последние новости на 27 апреля 2020: как изменилась эпидобстановка в городе и во всей республике.

По информации оперативного штаба КБР, протестированы почти 2 тысячи человек. Вирус за все время нашли у 300 человек (+28 за минувшие стуки). Выздоровевших - 28 (+4 за минувшие сутки). Скончался один пациент с подтвержденным COVID-19. Легко болезнь протекает у 142 человек - лечение получают амбулаторно дома. В их числе 34 ребенка.

В Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями госпитализированы 94 человека (за минувшие сутки + 8), из них 2 – дети. Пятеро – выписаны, трое – переведены на амбулаторное лечение, двое – выздоровели. Еще 5 пациентов в реанимации, из них 4 – на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. В Госпиталь №2 (Городскую клиническую больницу №1) помещены 39 человек (за минувшие сутки +5), 9 человек – в реанимации, из них один пациент на аппарате ИВЛ.

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- Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии, синдрома «матового стекла», независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19, - уточнили по госпитализированным в Оперштабе КБР.

На домашнем карантине под наблюдением специалистов изолированы почти 1,5 тысячи местных жителей. Речь о людях из группы риска, которые проходят тестирование на коронавирус. Изолированы в стационаре в провизорном отделении ЦРБ Терского района 3 человека с подозрением на коронавирус. Еще 26 человек (за минувшие сутки +1) – в Гериатрическом центре, из них 18 человек вернувшиеся из Саудовской Аравии, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

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