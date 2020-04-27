Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 27 апреля 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: зараза захватывает регион.

По информации губернатора Владимира Владимирова, корорнавирус на Ставрополье нашли везде, кроме трех территорий. В стороне остаются только Апанасенковский и Труновский районы, а также город Лермонтов.

Всего зарегистрирован 421 случай заражения, в том числе - у 42 детей. В тяжелом состоянии под наблюдением медиков находятся 18 пациентов со статусом COVID-19. В состоянии средней степени тяжести - 62. Выздоровели от коронавируса 73 человека. Скончались - шестеро.

В тройку территорий с самым большим числом больных входят Ставрополь, Невинномысск и Пятигорск. Как накануне отметил глава Ставрополя Андрей Джатдоев, в краевом центре общее число заболевших коронавирусом достигло 67 случаев. По информации главы Невинномысска Михаила Миненкова, у них за все время выявлено 44 случая инфицирования COVID-19, выздоровел 21 человек. В администрации Пятигорска накануне заявили о 48 горожанах с подтвержденным диагнозом, среди которых двое - выздоровели, один - скончался.

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