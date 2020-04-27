Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 27 апреля 2020: умер медработник, спасая жизни заболевших

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 27 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 421 человек. Так, за сутки в регионе диагноз подтвердили еще у 36 пациентов.

В Минздраве Ставрополья рассказали о настоящей эпидобстановке в крае, в частности - причинах увеличения числа больных COVID-19.

Как заявила замминистра Ольга Дроздецкая, в медучреждениях региона под наблюдением медиков остаются 3300 человек.

Выписаны на 26 апреля уже 73 человека. А 6,5 тысяч - сняты с медицинского наблюдения.

- Основная причина увеличения лиц с коронавирусом - это контакты, - отметила Дроздецкая и попросила население региона воздержаться от семейных мероприятий и любых встреч вообще.

Кстати, в Ставрополе работодателям напомнили, что из-за карантина сотрудникам возраста 65+ полагается оформить больничный с 20 по 30 апреля 2020 года, по которому будут начисляться пособия. И больничный этот можно оформить дистанционно. Хоть из дома.

Надо лишь отправить электронный реестр необходимых сведений в филиал № 10 ГУ Ставропольского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ.

- Для этого можно использовать бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда, - уточнили в администрации города. - Подробную информацию можно получить по телефонам: 22-82-61, 22-82-63, 22-82-64, 22-82-65, 22-82-66.