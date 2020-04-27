«Не чувствую вкуса»: переболевший рассказал о странных последствиях COVID-19

Артему Астахову 22 года. Когда всех в крае посадили на обязательную самоизоляцию, он контактировал разве что с продавцами магазинов. Но 1 апреля на Артема напала слабость, нос заложило, температура тела подскочила до 38°. Казалось бы – обычная простуда, какую он перенес полгода назад.

- На коронавирус не подумал даже. Попросил друга привезти лекарства. Три дня занимался самолечением, - рассказывает «КП» юноша. – 3 апреля мне позвонили и сказали, что надо сделать тест на COVID-19, потому что заболевший указал меня «контактным» с собой. Кто это, до сих пор не знаю.

Ставрополец, вылечившийся от коронавируса, показал свою палату.

Через два дня, когда диагноз подтвердился, за Артемом приехала «Скорая» с медиками в защитных костюмах.

- Увезли в инфекционную больницу. Вход в изолированную палату – с улицы. От обычной отличается всегда закрытыми дверями. Коек было три, но лежал только я и еще один пациент, - продолжает Артем.

Палаты для маленьких пациентов переоборудовали в изолированные палаты для больных COVID-19

Болезнь у студента протекала легко. Уже через 2 дня после госпитализации температура нормализовалась. Проблем с дыханием не было. Но до 22 апреля – день выписки, Артем оставался в изоляции под наблюдением врачей. Дважды в день у него слушали дыхание, регулярно мерили температуру, давали принимать антибиотики.

Болезнь у юноши протекала легко. Фото: личный архив героя публикации

- 17 и 19 числа пришли «отрицательные» тесты. При выписке мне выдали рекомендацию не переохлаждаться и беречь себя. Но самое главное, в листе прописали «в эпидемиологическом отношении не опасен», - отметил собеседник.

Единственное, что напоминает о перенесенной болезни – временная потеря вкуса и обоняния. Кстати, Артему повезло не заразить никого из своего окружения, даже родственника, который живет с ним в квартире.