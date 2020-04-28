2020-04-27T17:49:02+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 28 апреля 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Кадр с дезинфекцией СтаврополяКадр с дезинфекцией СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: губернатор рассказал об ухудшении эпидобстановки.

В регионе число больных COVID-19 выросло до 453 (+32 случая за минувшие сутки). И смертей уже семь - накануне скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

Ответ на вопрос, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус - неутешительный: везде, кроме Апанасенковского и Труновского районов. Список территорий приводить уже неактуально.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров в этой связи напоминает, что режим самоизоляции в крае продолжает действовать. И призывает население беречь себя и близких, оставаясь дома.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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