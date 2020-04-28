Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 28 апреля 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: губернатор рассказал об ухудшении эпидобстановки.
В регионе число больных COVID-19 выросло до 453 (+32 случая за минувшие сутки). И смертей уже семь - накануне скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.
Ответ на вопрос, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус - неутешительный: везде, кроме Апанасенковского и Труновского районов. Список территорий приводить уже неактуально.
Глава Ставрополья Владимир Владимиров в этой связи напоминает, что режим самоизоляции в крае продолжает действовать. И призывает население беречь себя и близких, оставаясь дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU