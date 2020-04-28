Коронавирус в Нальчике, последние новости на 28 апреля 2020: больных становится больше
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 28 апреля 2020: растет число инфицированных и география COVID-19.
Протестированы почти 13 тысяч человек. Вирус нашли у 329 местных жителей (за минувшие сутки + 29). За все время госпитализированы с коронавирусом в госпиталь №1 (Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ) 97 человек, из них 2 – дети, а 4 выписаны (3 выздоровели, 1 на амбулаторное наблюдение). Еще 6 пациентов старше 60 лет лежат в реанимации на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. В госпиталь №2 (Городская клиническая больница №1 помещены 44 человека, 9 пациентов - в реанимацию, из них 1 - на аппарате ИВЛ. Остальные 159 человек, среди которых 34 ребенка, переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, лечатся поэтому амбулаторно дома. Выздоровевших – 31 (за минувшие сутки +3). Умерших – 1.
С числом инфицированных растет и география коронавируса в КБР: случаи заражения выявлены в 53 населенных пунктах.
г. Нальчик – 99 (+10),
с. Чегем II – 11,
г. Чегем – 26 (+1),
с. Н.Куркужин - 4 ,
с. Кенже – 13 (+5),
г. Терек – 11 (+4),
с. Аргудан – 2 ,
г.Баксан – 3 (+1),
с. Шалушка – 19 (+3),
с.Жемтала – 3 (+1),
с. Верхняя Жемтала - 1 ,
с. Хасанья – 8,
с. Нартан – 13 ,
пос. Кашхатау – 14 ,
с. Старый Черек – 7 ,
с. Герпегеж - 1 ,
с. Светловодское – 6,
с. Адиюх – 1,
с. Бабугент – 2,
с. Дыгулыбгеи - 2 ,
с. Псыгансу – 7 (+2),
с. Карагач – 3 ,
г. Прохладный – 8 ,
с.Черная Речка- 1,
г.Тырныауз - 3,
г.Нарткала – 6 ,
с.Шитхала – 5 ,
с.Тамбовское – 2,
ст.Котляревская – 6,
с.Аушигер – 1,
с.Кахун – 1,
с.Октябрьское – 3 (Майский р-н),
с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н),
с.п. В-Акбаш – 2,
с.п. Н-Акбаш – 1
с.Урвань – 1,
с.Анзорей – 1.
ст.Александровская – 1
с.Эльбрус – 3
с.Кишпек - 2
ст.Солдатская - 1
с.Дейское – 1,
с.Хамидие – 1,
с. Красноармейское – 1,
с.В.Курп – 1,
с.Малка – 1,
с. Каменномостское – 2,
Майский – 3,
с.Совхозное – 1
с.Н.Черек – 1
с.Псыншоко –1
с.В.Куркужин – 8 (+2),
с.Плановское – 1,
Как отметили в республиканском оперштабе, среди госпитализированных – ребенок с COVID-19 в тяжелом состоянии из Ингушетии.
- Пациент доставлен в КБР родителями по собственному желанию, находится в госпитале, - отметили в штабе. - Еще один пациент из Чечни.
ИСТОЧНИК KP.RU