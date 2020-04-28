2020-04-27T18:20:04+03:00
Происшествия

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 28 апреля 2020: больных становится больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 28 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Число территорий, где обнаружен коронавирус в КБР, выросло до 53Число территорий, где обнаружен коронавирус в КБР, выросло до 53Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 28 апреля 2020: растет число инфицированных и география COVID-19.

Протестированы почти 13 тысяч человек. Вирус нашли у 329 местных жителей (за минувшие сутки + 29). За все время госпитализированы с коронавирусом в госпиталь №1 (Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ) 97 человек, из них 2 – дети, а 4 выписаны (3 выздоровели, 1 на амбулаторное наблюдение). Еще 6 пациентов старше 60 лет лежат в реанимации на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. В госпиталь №2 (Городская клиническая больница №1 помещены 44 человека, 9 пациентов - в реанимацию, из них 1 - на аппарате ИВЛ. Остальные 159 человек, среди которых 34 ребенка, переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, лечатся поэтому амбулаторно дома. Выздоровевших – 31 (за минувшие сутки +3). Умерших – 1.

С числом инфицированных растет и география коронавируса в КБР: случаи заражения выявлены в 53 населенных пунктах.

г. Нальчик – 99 (+10),

с. Чегем II – 11,

г. Чегем – 26 (+1),

с. Н.Куркужин - 4 ,

с. Кенже – 13 (+5),

г. Терек – 11 (+4),

с. Аргудан – 2 ,

г.Баксан – 3 (+1),

с. Шалушка – 19 (+3),

с.Жемтала – 3 (+1),

с. Верхняя Жемтала - 1 ,

с. Хасанья – 8,

с. Нартан – 13 ,

пос. Кашхатау – 14 ,

с. Старый Черек – 7 ,

с. Герпегеж - 1 ,

с. Светловодское – 6,

с. Адиюх – 1,

с. Бабугент – 2,

с. Дыгулыбгеи - 2 ,

с. Псыгансу – 7 (+2),

с. Карагач – 3 ,

г. Прохладный – 8 ,

с.Черная Речка- 1,

г.Тырныауз - 3,

г.Нарткала – 6 ,

с.Шитхала – 5 ,

с.Тамбовское – 2,

ст.Котляревская – 6,

с.Аушигер – 1,

с.Кахун – 1,

с.Октябрьское – 3 (Майский р-н),

с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н),

с.п. В-Акбаш – 2,

с.п. Н-Акбаш – 1

с.Урвань – 1,

с.Анзорей – 1.

ст.Александровская – 1

с.Эльбрус – 3

с.Кишпек - 2

ст.Солдатская - 1

с.Дейское – 1,

с.Хамидие – 1,

с. Красноармейское – 1,

с.В.Курп – 1,

с.Малка – 1,

с. Каменномостское – 2,

Майский – 3,

с.Совхозное – 1

с.Н.Черек – 1

с.Псыншоко –1

с.В.Куркужин – 8 (+2),

с.Плановское – 1,

Как отметили в республиканском оперштабе, среди госпитализированных – ребенок с COVID-19 в тяжелом состоянии из Ингушетии.

- Пациент доставлен в КБР родителями по собственному желанию, находится в госпитале, - отметили в штабе. - Еще один пациент из Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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