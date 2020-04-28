2020-04-27T20:34:48+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 28 апреля 2020: в регионе умер седьмой пациент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 28 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В регионе зафиксирована седьмая смерть от коронавирусаВ регионе зафиксирована седьмая смерть от коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 28 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 453 человек. Так, за сутки в регионе диагноз подтвердили еще у 32 пациентов. Из них 45 - дети. Всего выздоровели за все время 73 пациента.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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В регионе зафиксирована седьмая смерть от коронавируса. Кто этот человек и из какого населенного пункта пока неизвестно.

Между тем, Двое медиков из Ставропольского края попали в «Список памяти» скончавшихся во время пандемии врачей, исполнявших свой долг. Документ находится в открытом доступе и все желающие могут делиться информацией о героически погибших медиках.

Среди них двое медицинских работников, представляющих Ставропольский край. Это 59-летняя акушер-гинеколог Ирина Владимирова из Пятигорска и 63-летняя Наталья Осипович, медсестра инфекционного отделения Кочубеевской районной больницы.

Кстати, сегодня, 28 апреля православные отмечают Радоницу. На Ставрополье этот день объявлен официальным выходным.

Напомним, кладбища в регионе до 30 апреля 2020 года остаются закрытыми для посещений. Митрополит Cтавропольский и Невинномысский Кирилл просить ставропольцев в этот день находиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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