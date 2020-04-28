Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 апреля 2020: заболевших уже 300

Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 апреля 2020: количество зараженных COVID-19 увеличилось. По данным оперативного штаба, обнародованных накануне, в республике 300 инфицированных, за сутки прибавилось 19 случаев. От болезни выздоровели пятеро человек, но двое погибли.

Лидером по числу заболевших остается Черкесск, где лечат 141 человек. Далее идут Усть-Джегутинском (52 пациента), Малокарачаевский (29) и Абазинский (20) районы. Меньше всего больных в Карачаевском районе (два), но в Карачаевском городском округе их - 11.

Карта по данным утро 28 апреля в КЧР

- 103 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

В Карачаево-Черкесии начали выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям.

- В рамках антикризисной госпрограммы, банковскими организациями выдано 8 беспроцентных займов. В общей сложности предпринимателям республики перечислено 13 миллионов рублей на зарплату сотрудникам. На рассмотрении находится ещё 7 заявок на общую сумму 14 миллионов рублей, - говорится в сообщении оперштаба.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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