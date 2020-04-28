2020-04-28T01:10:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 апреля 2020: заболевших уже 300

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 28 апреля 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 апреля 2020: количество зараженных COVID-19 увеличилось. По данным оперативного штаба, обнародованных накануне, в республике 300 инфицированных, за сутки прибавилось 19 случаев. От болезни выздоровели пятеро человек, но двое погибли.

Лидером по числу заболевших остается Черкесск, где лечат 141 человек. Далее идут Усть-Джегутинском (52 пациента), Малокарачаевский (29) и Абазинский (20) районы. Меньше всего больных в Карачаевском районе (два), но в Карачаевском городском округе их - 11.

Карта по данным утро 28 апреля в КЧР

Карта по данным утро 28 апреля в КЧР

- 103 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

В Карачаево-Черкесии начали выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям.

- В рамках антикризисной госпрограммы, банковскими организациями выдано 8 беспроцентных займов. В общей сложности предпринимателям республики перечислено 13 миллионов рублей на зарплату сотрудникам. На рассмотрении находится ещё 7 заявок на общую сумму 14 миллионов рублей, - говорится в сообщении оперштаба.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА КОРОНАВИРУСА В СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными (карта обновляется каждый день)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом
По словам Дмитрия Пташникова, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников, врачи загодя начали принимать противовирусные. Но это не помогло
Новости 24
Дагестанец с коронавирусом сбежал из больницы в Петербурге
В ставропольской больнице ввели ограничения из-за пациента с коронавирусом
Ставропольские врачи попали в «Список памяти» умерших от коронавируса
В Пятигорске строительство «Машука» вызвало у общественности споры
На Ставрополье предприниматели из-за коронавируса могут уйти на кредитные каникулы
На Ставрополье медикам, заболевшим коронавирусом, выплатят до 1 млн рублей
На Ставрополье собрали пять самых популярных фейков про коронавирус
На Ставрополье медики получили надбавки за работу с больными COVID-19
На Ставрополье автоинспекторы наказали около 300 лихачей
В Ессентуках зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом
В Ставрополе заболевший коронавирусом главврач больницы готовится к выписке
В Ставрополе летучая мышь влетела в квартиру и до ужаса напугала хозяйку
На Ставрополье 27 апреля жители бесплатно получили 51 522 продуктовых набора
В Ставрополе начали делать платные тесты на коронавирус
На Ставрополье появятся инфекционные палаты с сигнализацией
На Ставрополье и.о. министра здравоохранения края назначен Юрий Литвинов
В Ставрополе женщина помогла другу скрыть убийство
На Ставрополье семьям с детьми до трех лет начали выплачивать пособие
В Карачаево-Черкесии выявили 300 случаев заболевания коронавирусом
Волонтеры «ЕвроХима» доставили продукты многодетным семьям Невинномысска
На Ставрополье под медицинским наблюдением находятся 3168 человек