Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 28 апреля 2020: заболевших COVID-19 больше 450

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 28 апреля 2020: число заболевших COVID-19 выросло. Согласно данным оперативного штаба и управления Роспотребнадзора, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае зафиксировали 32 новых случая инфицирования. Всего зарегистрировали 453 пациента. Среди заболевших - 45 детей.

Медики оценивают состояние 21 больного как тяжелое, еще 123 - как средней степени тяжести. Остальные инфицированные переносят болезнь легко, бессимптомно. От коронавируса умерли семь человек, последнюю смерть зафиксировали 27 апреля.

От COVID-19 вылечили 73 человека.

Коронавирус обнаружили почти во всех территориях региона, кроме двух - Труновского и Апанасенковского районов. С полной картой, где зафиксировали болезнь, вы можете ознакомиться по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- Между тем, сегодня – Радоница. Официальный выходной на Ставрополье. Лучше всего провести его дома. И серьезный аргумент здесь - цифры, которые приводятся в начале поста! Берегите себя и близких! - заявил Владимиров.

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