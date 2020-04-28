Коронавирус в Дагестане, последние новости на 28 апреля 2020: количество заболевших перевалило за тысячу

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 28 апреля 2020: мы собрали для вас последние новости о распространении коронавирусной инфекции на территории республики. Количество новых заражённых и выздоровевших, число летальных исходов и тенденции, а также самые важные события, связанные с COVID-19 — всё это в нашей статье.

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Последние новости о распространении коронавируса на территории Дагестана не могут радовать. Число заражённых в республике перешагнуло через отметку в 1000 человек. Ежедневный прирост составляет порядка 15-20% от этой цифры. Дагестан находится в лидерах антирейтинга по количеству заболевших в стране, на данный момент занимая пятую строчку. Среди регионов, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, выше находится лишь Нижегородская область.

По данным на утро 28 апреля в Дагестане зафиксировано 1147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Суточный прирост — 153 человека. 76 пациентов выздоровели, 28 — за последние 24 часа. Также зафиксировано 11 летальных исходов.

К счастью, за последнюю неделю новых смертей зафиксировано не было. Медики блестяще борются с инфекцией. Так, они чудом спасли двух беременных женщин с COVID-19. У одной из больных оставалось не больше 20% лёгких. К большому счастью, после кесарева сечения у пациентки установилась положительная динамика. Подробности о невероятном спасении читайте в нашей публикации.

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