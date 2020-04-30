В честь Дня Победы в Кировском районе пройдет онлайн-концерт

75-летие Великой Победы - большой праздник, и ничто не сможет омрачить в этот день светлые чувства. Так решили в Кировском городском округе. И перенесли празднование поближе к дому участников Великой Отечественной войны: с поздравлениями, добрыми словами и подарками, теплыми письмами от земляков и детскими рисунками.

Так что накануне Дня Победы представители администрации, общественники, культработники и волонтеры придут к каждому из проживающих сегодня в районе 19 участников войны.

Заглянут к Вере Яковлевне Лысенко в станицу Советскую. Она прошла по дорогам войны с 1942-го по 1945-й в составе войск ПВО. Участница боев за Кавказ, освобождала Украину и Польшу, а День Победы встретила в Дрездене, имеет многочисленные награды.

Придут гости и к потомственной терской казачке в Новопавловске. Лена Степанищева попала на фронт вольнонаемной и всю войну прошагала след в след за солдатами. Казачка восстанавливала железнодорожные пути, чтобы бойцы не оказались отрезанными от снарядов и продуктов. Не дошла до Берлина всего каких-то 60 км, а вернулась домой только в конце 1945 года. После войны вышла замуж. Вместе с мужем Елена Андреевна Щербина воспитала троих детей.

А в преддверии праздника в районе вручали юбилейные медали, учрежденные к памятной дате. Их получили 170 человек, среди которых участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма.

Одними из первых получили награды жители станицы Марьинской Алексей Иванович Логвиненко, снайпер и летописец своей земли, и Семен Иванович Волков, тоже участник войны.

Награждая ветеранов, глава округа Владимир Лукинов отметил:

- Мы радуемся нашим успехам и победам, но помним, что они стали возможными благодаря невероятным жертвам и огромным потерям, которые понес наш народ, проявивший самоотверженность и преданность своей стране. Вы очень нам нужны! Мы постараемся сделать так, чтобы вы жили счастливо и без забот! 9 мая в онлайн-режиме пройдет праздничный концерт силами лучших вокалистов учреждений культуры, и песню «День Победы» исполним «хором» в этот день все вместе!

Среди кировчан, воевавших в Великую Отечественную, два славных имени принадлежат родившимся на этой земле Героям Советского Союза. Шофер Иван Липчанский ушел на фронт в июне 1941 года из станицы Государственной, ныне Советской. За то, как смело и самоотверженно участвовал пулеметчик в ликвидации крупной группировки фашистских войск в Восточной Пруссии в апреле 1945 года, Иван Карпович получил «Золотую Звезду» Героя. В 1988 году ветерана не стало.

Летчик Василий Петрович Лукьянцев - уроженец станицы Марьинской, на фронтах с сентября 1941 года. Капитан Лукьянцев совершил более 150 боевых вылетов: занимался авиаразведкой, участвовал в боях. За исключительную отвагу и героизм в феврале 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Жил в Астрахани до 1998 года. Героев уже нет с нами, но память о них жива.

Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Кировском районе:

- в станице Старопавловской: Полина Алексеевна Волкова; - в станице Советской: Сергей Яковлевич Ивенский, Дмитрий Константинович Кучуро, Вера Яковлевна Лысенко;

- в станице Марьинской: Семен Иванович Волков, Алексей Иванович Логвиненко; - в поселке Комсомолец: Владимир Сидорович Чумачков;

- в станице Зольской: Петр Денисович Кишка;

- в селе Горнозаводском: Михаил Гаврилович Горобцов;

- в городе Новопавловске: Прасковья Терентьевна Агапова, Иван Васильевич Алейников, Петр Константинович Здоренко, Олег Алексеевич Зуев, Михаил Васильевич Константинов, Виктор Васильевич Молчанов, Борис Иосифович Панченко, Петр Никитович Попов, Михаил Петрович Федоренко, Елена Андреевна Щербина.