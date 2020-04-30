В честь Дня Победы в Кировском районе пройдет онлайн-концерт
75-летие Великой Победы - большой праздник, и ничто не сможет омрачить в этот день светлые чувства. Так решили в Кировском городском округе. И перенесли празднование поближе к дому участников Великой Отечественной войны: с поздравлениями, добрыми словами и подарками, теплыми письмами от земляков и детскими рисунками.
Так что накануне Дня Победы представители администрации, общественники, культработники и волонтеры придут к каждому из проживающих сегодня в районе 19 участников войны.
Заглянут к Вере Яковлевне Лысенко в станицу Советскую. Она прошла по дорогам войны с 1942-го по 1945-й в составе войск ПВО. Участница боев за Кавказ, освобождала Украину и Польшу, а День Победы встретила в Дрездене, имеет многочисленные награды.
Придут гости и к потомственной терской казачке в Новопавловске. Лена Степанищева попала на фронт вольнонаемной и всю войну прошагала след в след за солдатами. Казачка восстанавливала железнодорожные пути, чтобы бойцы не оказались отрезанными от снарядов и продуктов. Не дошла до Берлина всего каких-то 60 км, а вернулась домой только в конце 1945 года. После войны вышла замуж. Вместе с мужем Елена Андреевна Щербина воспитала троих детей.
А в преддверии праздника в районе вручали юбилейные медали, учрежденные к памятной дате. Их получили 170 человек, среди которых участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма.
Одними из первых получили награды жители станицы Марьинской Алексей Иванович Логвиненко, снайпер и летописец своей земли, и Семен Иванович Волков, тоже участник войны.
Награждая ветеранов, глава округа Владимир Лукинов отметил:
- Мы радуемся нашим успехам и победам, но помним, что они стали возможными благодаря невероятным жертвам и огромным потерям, которые понес наш народ, проявивший самоотверженность и преданность своей стране. Вы очень нам нужны! Мы постараемся сделать так, чтобы вы жили счастливо и без забот! 9 мая в онлайн-режиме пройдет праздничный концерт силами лучших вокалистов учреждений культуры, и песню «День Победы» исполним «хором» в этот день все вместе!
Среди кировчан, воевавших в Великую Отечественную, два славных имени принадлежат родившимся на этой земле Героям Советского Союза. Шофер Иван Липчанский ушел на фронт в июне 1941 года из станицы Государственной, ныне Советской. За то, как смело и самоотверженно участвовал пулеметчик в ликвидации крупной группировки фашистских войск в Восточной Пруссии в апреле 1945 года, Иван Карпович получил «Золотую Звезду» Героя. В 1988 году ветерана не стало.
Летчик Василий Петрович Лукьянцев - уроженец станицы Марьинской, на фронтах с сентября 1941 года. Капитан Лукьянцев совершил более 150 боевых вылетов: занимался авиаразведкой, участвовал в боях. За исключительную отвагу и героизм в феврале 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Жил в Астрахани до 1998 года. Героев уже нет с нами, но память о них жива.
Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Кировском районе:
- в станице Старопавловской: Полина Алексеевна Волкова; - в станице Советской: Сергей Яковлевич Ивенский, Дмитрий Константинович Кучуро, Вера Яковлевна Лысенко;
- в станице Марьинской: Семен Иванович Волков, Алексей Иванович Логвиненко; - в поселке Комсомолец: Владимир Сидорович Чумачков;
- в станице Зольской: Петр Денисович Кишка;
- в селе Горнозаводском: Михаил Гаврилович Горобцов;
- в городе Новопавловске: Прасковья Терентьевна Агапова, Иван Васильевич Алейников, Петр Константинович Здоренко, Олег Алексеевич Зуев, Михаил Васильевич Константинов, Виктор Васильевич Молчанов, Борис Иосифович Панченко, Петр Никитович Попов, Михаил Петрович Федоренко, Елена Андреевна Щербина.
ИСТОЧНИК KP.RU