Проекты - виртуальные, память - реальная

Этой выставке не суждено встретиться со зрителями. Пока.

В Ингушском государственном музее краеведения подготовили экспозицию о женщинах, проявивших героизм во время Великой Отечественной войны и приближавших Победу наравне с воинами-мужчинами. Эта общероссийская выставка так и называется - «Женские лица Победы» - и посвящена уроженкам разных уголков России. В Назрани дополнили выставку рассказами о героинях-землячках.

- Мы готовы говорить людям о подвигах военного врача Асият Тутаевой и ее сестры Нины, о бесстрашной зенитчице Ляле Ужаховой, о Тамаре Цечоевой, с риском для жизни спасавшей секретные материалы, и многих других, - рассказывает экскурсовод Хаджимурат Плиев. - Эта выставка должна была стать ключевой в экспозиции к 75-летию Победы, но сейчас музей закрыт из-за ситуации с коронавирусом.

Взглянуть на выставку можно только онлайн - в соцсетях. Виртуальным стал и проект «Герои Ингушетии», который запустил к юбилейной дате в своем Инстаграме Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он пригласил всех жителей региона присоединиться к рассказу о своих родственниках в годы войны. Публикации, наполненные воспоминаниями и благодарностью, можно увидеть по хэштегу #ГероиИнгушетии.

Легендарная Асият

Множество имен, достойных уважения среди уроженцев ингушской земли, но начал проект руководитель республики с женского имени - с истории Асият Тутаевой.

- Она - первый ученый-медик Ингушетии, первая горянка, удостоившаяся высокого воинского звания майора медицинской службы. Асият Идрисовна ушла на фронт добровольцем, служила под Ленинградом, на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, прошла путь от рядового военврача до начальника эвакогоспиталя. Жизнь Асият трагически оборвалась 29 октября 1944 года, но имя и подвиг ее будут навечно в памяти нашего народа, - написал Глава республики.

До войны дипломированный врач Асият Тутаева вместе с сестрой Ниной, тоже учившейся на медицинском факультете, исследовала целебные воды Ачалука, заведовала сельской амбулаторией Пригородного района. А затем поступила в ленинградскую аспирантуру - ей хотелось изучать микробиологию. Она стала кандидатом медицинских наук, но в июле 41-го 36-летняя женщина добровольцем ушла на фронт: «Мои знания нужны не только в институте, а в первую очередь на войне».

Асият Тутаева.

Военврач 2-го ранга Асият Тутаева спасла не одну жизнь и погибла от рук фашистов, когда сопровождала машину, перевозившую госпитальное оборудование. Ее сестра, капитан медицинской службы Нина Тутаева прошла всю войну и вернулась на Кавказ.

Нина Тутаева.

Врачи, зенитчицы, шоферы

- Женщина и война - это несовместимо, - рассуждает Зейнеп Дзарахова, доктор исторических наук, замдиректора Ингушского НИИ гуманитарных наук. - Женщина - хранительница, дарующая жизнь, и она обязана беречь эту жизнь! Но когда мы говорим о женщине на войне - это значит, она была доведена до крайности и не смогла оставаться дома. Благодарное отношение к героиням в Ингушетии - из-за их небезразличия к судьбе страны, Родины.

Женщины оканчивали медицинские курсы и шли на фронт, крутили «баранку», стреляли из зенитных орудий.

Ляля Ужахова до войны успела окончить первый курс театрального института. Ушла на фронт медсестрой-добровольцем, а потом до конца войны воевала в зенитном батальоне, пройдя путь от наводчицы до командира расчета.

Военврач Фатима Льянова служила начальником военно-полевого госпиталя в блокадном Ленинграде, за месяц до окончания блокады ее саму еле спасли от истощения. Но пролечившись, она опять вернулась на фронт и прошла весь путь до Победы.

Фатима Льянова.

Мария Михайлова, уроженка станицы Нестеровской Сунженского района Ингушетии, мечтала быть учительницей, а стала военным шофером, уйдя на фронт добровольцем в 18 лет. Также и ее односельчанка Екатерина Журавлева, которая дошла до Берлина на своей полуторке. Каждая из этих женщин отмечена многочисленными наградами, а их имена вспоминают в республике с глубоким уважением, как и еще сотни героических имен.

Трудились наравне со взрослыми

В Ингушетии к 75-летию Победы вручат около тысячи юбилейных медалей. В феврале из рук Главы Ингушетии одними из первых получили награды несколько пожилых женщин - тружениц тыла.

В своем выступлении Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что «победу над фашизмом обеспечили не только мужество солдат на фронтах, подвиги на полях ожесточенных сражений, но и самоотверженная работа в тылу». И лично поблагодарил каждую из них.

Получила свою медаль и Аминат Израиловна Горчханова, которая в годы войны была подростком.

- Маме очень приятно такое внимание, - рассказала ее дочь Хава Салангиреевна. - Во время войны она с семьей жила в селе Плиево. Вместе с матерью шила одежду и готовила еду для солдат.

Жительницы Джейрахского района Мадинат Асиевна Льянова, Жовхрат Давриевна Гамботова, Пайсет Магомедовна Хаматханова, Макка Османовна Козырева, Залимат Эльбузировна Батырова, Пятимат Магомедовна Точиева получили памятные медали дома, из рук представителей администрации района.

Гости пришли с букетами и подарками, подчеркнув торжественность момента. Пожилые женщины не в силах вспоминать вслух о тяжелом времени, но в их глазах стоят слезы.

Сохранить имена

Имя Асият Тутаевой высечено золотом на мемориальной доске в 1-м Ленинградском мединституте. В ее честь названа улица в Назрани и медицинский колледж. Сейчас в Джейрахе звучат предложения об увековечивании памяти Фатимы Льяновой.

- Поисковая работа в республике не то, что не утихает, наоборот, усиливается, - говорит этнограф Зейнеп Дзарахова. - Мы собираем материалы, узнаем новые имена, и они просто не могут кануть в лету. Стоит только поговорить со стариками, и ты понимаешь: память вечна.

Она - автор двух книг, посвященных подвигам земляков в годы войны. За каждой стоит кропотливая работа, терпение и искреннее желание сохранить историю родины. Результат - сохраненные для потомков имена.

Три года назад улица в Карабулаке получила имя защитника Брестской крепости Халида Цечоева. Неизвестно, узнала бы родина имя героя, если бы не его дочь. Мовлатхан родилась в 1940 году и никогда не видела отца, который несколькими месяцами ранее был призван в армию. Больше 10 лет потратила женщина на переписку с архивами, чтобы узнать о его судьбе.

Халид погиб 22 июня 1941 года, защищая людей, по которым вел прицельный огонь фашистский летчик. Теперь о его подвиге в республике знают: найденные документы женщина передала в краеведческий музей в Назрани.

- Я так хочу поехать на 75-летие Победы в Брест! Езжу туда каждые два года уже много лет - постоять у могилы отца, - говорит Мовлатхан Цечоева.

СПРАВКА «КП»

Из Ингушетии на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли более 21 тысячи человек. Почти 6,5 тысячи из них погибли.

СКАЗАНО

«На карте боевых действий Великой Отечественной войны невозможно найти места, где бы не проявили мужество и героизм ингушские воины. Наши земляки были среди тех, кто первыми встретил врага на границе у Брестской крепости, защищали Москву и Ленинград, сражались в битвах за Кавказ и Сталинград, на Курской дуге, обороняли Одессу, Киев, стояли насмерть на всех фронтах от Балтийского до Черного моря. Достойный вклад в эту Победу внесли сыновья и дочери нашего народа!»

(Махмуд-Али КАЛИМАТОВ, Глава Ингушетии, - во время вручения юбилейных медалей к 75-летию Победы).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы и в память о героях войны, в Ингушетии уже высажено 27 000 деревьев.

В республике реставрируют и проводят в порядок мемориалы, места захоронения участников войны, собирают материалы о неизвестных героях.

Идут выплаты в соответствии с Указом Президента РФ: в размере 75 тыс. руб. для ветеранов и приравненных к ним лиц и по 50 тыс. руб. труженикам тыла.

Ко Дню Победы было запланировано много культурных, спортивных, праздничных мероприятий, но все они пока откладываются - до тех пор, пока не позволит эпидемиологическая обстановка.