Коронавирус в Нальчике, последние новости на 29 апреля 2020: умер второй пациент с COVID-19

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 29 апреля 2020: в Нальчике скончался 83-летний пациент с подтвержденным статусом COVID-19. Это второй смертельный случай среди больных коронавирусом в КБР.

Всего в республике число инфицированных выросло за минувшие сутки на 38 случаев до 367. В их числе 34 выздоровевших.

- Дома под медицинским наблюдением остается 1349 человек, имевших контакты с зараженными людьми, сдают тесты, проходят КТ, - комментируют в Оперштабе по борьбе с коронавирусом в КБР.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

В госпитале №1 на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ находятся 93 человека. В их числе двое детей. Пятеро - выписаны. Еще 5 пациентов в реанимации на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Там же лежал скончавшийся 83-летний мужчина.

В госпитале №2, Городской клинической больнице №1, лечение получают 50 человек. Из них 10 пациентов в реанимации, один из которых на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Среди госпитализированных ребенок в тяжелом состоянии из Ингушетии и пациент из Чечни.

На амбулаторном лечении - 191 человек, из них 34 – дети). Болезнь у них протекает легко.

Кроме того, сообщают о распространении заразы в КБР. Еще на трех территориях нашли больных. Общее число таких населенных пунктов выросло до 56.

г. Нальчик –108 (+9),

с. Чегем II – 12 (+1),

г. Чегем – 26 ,

с. Н.Куркужин – 6 (+2) ,

с. Кенже – 13 ,

г. Терек – 13 (+2),

с. Аргудан – 3 (+1) ,

г.Баксан – 7 (+4),

с. Шалушка – 20 (+1),

с.Жемтала – 3,

с. Верхняя Жемтала – 1 ,

с. Хасанья – 8,

с. Нартан – 13 ,

пос. Кашхатау – 14 ,

с. Старый Черек – 7 ,

с. Герпегеж – 1 ,

с. Светловодское – 6,

с. Адиюх – 1,

с. Бабугент – 2,

с. Дыгулыбгеи - 2 ,

с. Псыгансу – 10 (+3),

с. Карагач – 4 (+1) ,

г. Прохладный – 10 (+2) ,

с.Черная Речка – 1,

г.Тырныауз – 4 (+1),

г.Нарткала – 10 (+4),

с.Шитхала – 5 ,

с.Тамбовское – 2,

ст.Котляревская – 6,

с.Аушигер – 1,

с.Кахун – 2 (+1),

с.Октябрьское – 3 (Майский р-н),

с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н),

с.п. В-Акбаш – 2,

с.п. Н-Акбаш -– 1

с.Урвань – 1,

с.Анзорей – 1.

ст.Александровская – 2 (+1)

с.Эльбрус – 3

с.Кишпек – 2

ст.Солдатская – 1

с.Дейское – 1,

с.Хамидие – 1,

с. Красноармейское – 1,

с.В.Курп – 1,

с.Малка – 1,

с. Каменномостское – 3 (+1),

Майский – 4 (+1),

с.Совхозное – 1

с.Н.Черек – 1

с.Псыншоко – 1

с.В.Куркужин – 8

с.Плановское – 1

с.Терекское – 1 (+1)

с.Исламей – 1 (+1)

с.Камлюкова – 1 (+1)