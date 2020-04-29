Коронавирус в Нальчике, последние новости на 29 апреля 2020: умер второй пациент с COVID-19
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 29 апреля 2020: в Нальчике скончался 83-летний пациент с подтвержденным статусом COVID-19. Это второй смертельный случай среди больных коронавирусом в КБР.
Всего в республике число инфицированных выросло за минувшие сутки на 38 случаев до 367. В их числе 34 выздоровевших.
- Дома под медицинским наблюдением остается 1349 человек, имевших контакты с зараженными людьми, сдают тесты, проходят КТ, - комментируют в Оперштабе по борьбе с коронавирусом в КБР.
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В госпитале №1 на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ находятся 93 человека. В их числе двое детей. Пятеро - выписаны. Еще 5 пациентов в реанимации на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Там же лежал скончавшийся 83-летний мужчина.
В госпитале №2, Городской клинической больнице №1, лечение получают 50 человек. Из них 10 пациентов в реанимации, один из которых на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.
Среди госпитализированных ребенок в тяжелом состоянии из Ингушетии и пациент из Чечни.
На амбулаторном лечении - 191 человек, из них 34 – дети). Болезнь у них протекает легко.
Кроме того, сообщают о распространении заразы в КБР. Еще на трех территориях нашли больных. Общее число таких населенных пунктов выросло до 56.
г. Нальчик –108 (+9),
с. Чегем II – 12 (+1),
г. Чегем – 26 ,
с. Н.Куркужин – 6 (+2) ,
с. Кенже – 13 ,
г. Терек – 13 (+2),
с. Аргудан – 3 (+1) ,
г.Баксан – 7 (+4),
с. Шалушка – 20 (+1),
с.Жемтала – 3,
с. Верхняя Жемтала – 1 ,
с. Хасанья – 8,
с. Нартан – 13 ,
пос. Кашхатау – 14 ,
с. Старый Черек – 7 ,
с. Герпегеж – 1 ,
с. Светловодское – 6,
с. Адиюх – 1,
с. Бабугент – 2,
с. Дыгулыбгеи - 2 ,
с. Псыгансу – 10 (+3),
с. Карагач – 4 (+1) ,
г. Прохладный – 10 (+2) ,
с.Черная Речка – 1,
г.Тырныауз – 4 (+1),
г.Нарткала – 10 (+4),
с.Шитхала – 5 ,
с.Тамбовское – 2,
ст.Котляревская – 6,
с.Аушигер – 1,
с.Кахун – 2 (+1),
с.Октябрьское – 3 (Майский р-н),
с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н),
с.п. В-Акбаш – 2,
с.п. Н-Акбаш -– 1
с.Урвань – 1,
с.Анзорей – 1.
ст.Александровская – 2 (+1)
с.Эльбрус – 3
с.Кишпек – 2
ст.Солдатская – 1
с.Дейское – 1,
с.Хамидие – 1,
с. Красноармейское – 1,
с.В.Курп – 1,
с.Малка – 1,
с. Каменномостское – 3 (+1),
Майский – 4 (+1),
с.Совхозное – 1
с.Н.Черек – 1
с.Псыншоко – 1
с.В.Куркужин – 8
с.Плановское – 1
с.Терекское – 1 (+1)
с.Исламей – 1 (+1)
с.Камлюкова – 1 (+1)
ИСТОЧНИК KP.RU