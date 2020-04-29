Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 29 апреля 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: губернатор сообщил безрадостные новости об эпидобстановке в регионе.

На Ставрополье растет число инфицированных и смертей среди больных COVID-19.

За всё время в крае зарегистрирован уже 491 случай заражения. В их числе 9 летальных исходов (+2 за минувшие стуки) и 79 выздоровлений.

- Случаи заболевания коронавирусом отмечены уже во всех территориях края, кроме Апанасенковского и Труновского районов, - заявил также глава Ставрополья Владимир Владимиров.

В этой связи публиковать список городов и районов на 29 апреля 2020 года, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, уже не актуально.