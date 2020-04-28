Отдали жизни, спасая пациентов: Северный Кавказ теряет врачей в борьбе с пандемией

Коронавирус забирает жизни врачей, санитарок, лаборантов. В России их имена вносят в «Список памяти». Рассказываем о медиках, которые погибли в борьбе с пандемией на Северном Кавказе.

Дагестан

За все время в республике от коронавируса скончались 11 человек. В их числе – заведующая поликлиникой в Гергебильской Центральной районной больнице Евгения Абдулкаримова. В конце апреля могла отметить свой 62 день рождения, но отдала жизнь в борьбе с COVID-19.

Евгения Абдулкаримова, врач

С подтвержденным коронавирусом умерла и 61-летняя санитарка Буйнакской ЦГБ Мариян Гамзалаева. А также 66-летний фельдшер «Скорой» в ЦГБ Дербента Зубайдат Гасанова и 54-летняя Расият Хасинова, работавшая терапевтом и заведующей участковой больницы села Зубутли-Миатли в Кизилюртовском районе.

Ставропольский край

На Ставрополье со статусом COVID-19 умерла 59-летняя врач, акушер-гинеколог из Пятигорска Ирина Владимирова и 63-летняя медсестра из инфекционного отделения Кочубеевской районной больницы.

Медсестра Наталья Осипович и акушер-гинеколог Ирина Владимирова

Чечня

Большую утрату в борьбе с коронавирусом понесла Шалинская Центральная районная больница в Чечне. Скончался 66-летний заведующий хирургическим отделением Газимагомет Бериханов.

Газимагомет Бериханов, хирург

В Минздраве республики о враче рассказывают: «Ушел один из опытнейших хирургов нашей республики и просто замечательный человек с добрым сердцем». 40 лет Газимагомет Бериханов лечил людей.

Северная Осетия

В республике на 72 году жизни умерла санитарка Республиканской клинической больницы скорой помощи Галина Колбасина. Сегодня здесь лечат 45 пациентов с подтвержденным в референс-центре COVID-19.

Галина Колбасина, санитарка

Всего на Северном Кавказе коронавирус убил 51 человека.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

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