Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 29 апреля 2020: в регионе умерли девять пациентов

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 29 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 491 человек. Из них 45 - дети. Всего выздоровели - 79 пациента.

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Тем не менее, Ставрополью удалось избежать «взрывного распространения коронавируса». Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Он также поблагодарил ставропольцев, соблюдающих режим обязательной самоизоляции.

Еще глава края добавил, что создано необходимое число коек для больных и расширены возможности для использования кислородного оборудования, аппаратов ИВЛ.

Накануне стало также известно, что в городской больнице Ставрополя №4 отделения терапии и пульмонологии закрыли на карантин. Мера - вынужденная, принята для недопущения распространения коронавируса.

У находившихся там пациентов обнаружили COVID-19. Больных уже отправили лечиться в Городскую больницу №2.

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