Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 29 апреля 2020: заболевших COVID-19 491

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 29 апреля 2020: число заболевших COVID-19 выросло. Согласно сводке оперативного штаба и управления Роспотребнадзора, опубликованной Владимиром Владимировым, в крае выявили 491 случай заражения, за сутки прибавилось 38 пациентов. Среди инфицированных - 45 детей.

Медики оценили состояние 14 больных как тяжелое, еще 92 - средней степени тяжести. Другие зараженные переживают вирус легко, бессимптомно. От коронавируса скончались девять человек, 28 апреля количество умерших увеличилось на два. Известно, что среди "жертв COVID-19" - три женщины из поселка Иноземцево, Георгиевского городского округа и станицы Барсуковской, а также двое мужчина из Пятигорска и Левокумского района. О судьбе остальных мало что известно.

От COVID-19 вылечили 79 человек.

Коронавирус отыскали почти на всех территориях, кроме двух районов - Труновского и Апанасенковского. С картой распространения COVID-19 можно ознакомиться по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- Число заболевших прибавляется каждый день, но относительно небольшими темпами - ниже, чем в среднем по стране. За это – огромное спасибо всем землякам, кто ответственно отнёсся к ограничительным мерам, кто соблюдает режим самоизоляции и стойко переносит этот непростой период. Благодаря вам, мы выиграли время в борьбе с заболеванием, - заявил губернатор.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с новыми случаями заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

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