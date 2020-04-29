Коронавирус в КЧР, последние новости на 29 апреля 2020: выздоровели 14 человек

Коронавирус в КЧР, последние новости на 29 апреля 2020: количество пациентов увеличилось. За сутки зарегистрировали 13 новых случаев, всего в республике - 313 заболевших COVID-19. Врачи вылечили 14 человек, двое скончались, сообщает оперативный штаб.

Больше всего больных в Черкесске - 145 человек. Затем следуют Усть-Джегутинский (54 пациента), Малокарачаевский (29) и Абазинский (21) районы. Отметим, что меньше всего в Карачаевском районе (два пациента), но в Карачаевском городском округе - 12.

Карта по данным на вечер 28 апреля. Фото: оперштаба КЧР

- 107 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперштаба.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

В Карачаево-Черкесии, в северной части Черкесска, открыли резервный корпус для инфицированных COVID-19, он рассчитан на 52 реанимационные койки и 140 с кислородом. Это третье место, где лечат зараженных.

- Еще 200 коек развернуто на базе одного корпуса в городской больнице Черкесска, который станет четвертым резервным госпиталем. Он будет полностью оборудован 10 мая, - говорится в сообщении.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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