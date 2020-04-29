Коронавирус в Дагестане, последние новости на 29 апреля 2020: количество заболевших перевалило за тысячу

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 29 апреля 2020: мы собрали для вас последние новости о распространении коронавирусной инфекции на территории республики. Количество новых заражённых и выздоровевших, число летальных исходов и тенденции, а также самые важные события, связанные с COVID-19 — всё это в нашей статье.

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Коронавирус быстро распространяется по территории Дагестана. Последние новости не могут радовать — в регионе уже больше тысячи заболевших. По этому показателю республика находится на пятом месте в стране, уступая лишь Нижегородской области, Москве, Мособласти и Санкт-Петербургу.

На утро 29 апреля 2020 года число заразившихся коронавирусом в Дагестане составляет 1231 человек. За последние сутки количество инфицированных выросло на 84 человека. 88 человек выздоровели и выписались. Зафиксировано 12 летальных исходов — это также пятый показатель по РФ.

Ситуацию в регионе можно назвать крайне тяжёлой. Большую роль в распространении коронавируса играет безответственное отношение жителей к самоизоляции. Несмотря на ограничения, люди спокойно ходят по улицам, собираются в местах массового скопления. В том числе — мечетях. Муфтият республики, несмотря на священный месяц Рамадан, пригрозил закрыть все мечети, если дагестанцы не начнут проявлять сознательность.

Такое поведение жёстко раскритиковал один из самых авторитетных жителей республики — чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Боец призвал людей поверить в опасность болезни и оставаться дома.

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