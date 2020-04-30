Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 30 апреля 2020: заболевших COVID-19 больше 500

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 30 апреля 2020: число заболевших увеличилось. По данным оперативного штаба на утро, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 519 случаев заражения: за день врачи зарегистрировали 28 инфицированных. От COVID-19 лечат 48 детей. 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 104 - в средней степени тяжести.

Количество умерших составляет десять человек. Известно, что скончались три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. О судьбе остальных "жертв вируса" мало что известно.

От COVID-19 вылечили 81 пациента.

Болезнь обнаружили почти во всех территориях края. Исключениями стали Труновский и Апанасенковский районы. С картой распространения коронавируса можно ознакомиться на сайте "КП - Северный Кавказ" по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- Сегодня каждый в состоянии повлиять на приближение того дня, когда вирус отступит. Уверен, вместе мы сделаем так, чтобы он пришел быстрее, - заявили Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с новыми случаями заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

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