Коронавирус в Нальчике, последние новости на 30 апреля 2020: коронавирус расползается по КБР
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 30 апреля 2020: инфекция расползается по республике. Как рассказали в Оперштабе КБР по борьбе с коронавирусом, уже на 64 территориях нашли больных COVID-19. Накануне населенных пунктов было 56. Число больных также выросло на 44 случая за сутки до отметки в 456.
География коронавируса в республике следующая:
Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
1. г. Нальчик –118 (+10),
2. с. Чегем II – 15 (+3),
3. г. Чегем – 30 (+4),
4. с. Н.Куркужин – 8 (+2) ,
5. с. Кенже – 13 ,
6. г. Терек – 13 ,
7. с. Аргудан – 3 ,
8. г.Баксан – 8 (+1),
9. с. Шалушка – 21 (+1),
10. с. Жемтала – 3,
11. с. Верхняя Жемтала - 1 ,
12. с. Хасанья – 8,
13. с. Нартан – 14 (+1),
14. пос. Кашхатау – 14 ,
15. с. Старый Черек – 7 ,
16. с. Герпегеж – 1 ,
17. с. Светловодское – 6,
18. с. Адиюх – 1,
19. с. Бабугент – 2,
20. с. Дыгулыбгеи – 2 ,
21. с. Псыгансу – 10 ,
22. с. Карагач – 5 (+1) ,
23. г. Прохладный – 11 (+1),
24. с.Черная Речка – 1,
25. г.Тырныауз – 4 ,
26. г.Нарткала – 10 ,
27. с.Шитхала – 5 ,
28. с.Тамбовское – 2,
29. ст.Котляревская – 6,
30. с.Аушигер – 1,
31. с.Кахун – 2 ,
32. с.Октябрьское – 3 (Майский р-н),
33. с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н),
34. с.п. В-Акбаш – 2,
35. с.п. Н-Акбаш - 1
36. с.Урвань – 1,
37. с.Анзорей – 1.
38. ст.Александровская – 2
39. с.Эльбрус – 3
40. с.Кишпек – 2
41. ст.Солдатская – 1
42. с.Дейское – 1,
43. с.Хамидие – 1,
44. с. Красноармейское – 1,
45. с.В.Курп – 1,
46. с.Малка – 5 (+4),
47. с. Каменномостское – 5 (+2),
48. Майский – 4 ,
49. с.Совхозное –1
50. с.Н.Черек – 1
51. с.Псыншоко – 1
52. с.В.Куркужин – 8
53. с.Плановское – 1
54. с.Терекское – 3 (+2)
55. с.Исламей – 1
56. с.Камлюково – 3 (+2),
57. ст. Екатериноградская – 2,
58. с. Хатуей – 1,
59. с. Лечинкай – 1,
60. с. Заречное – 1,
61. с. Заюково – 2,
62. с. Залукокоаже – 2,
63. с. Каменка – 1,
64. с. Жанхотеко – 1.
Умерших за все время двое, выздоровевших – 50.
ИСТОЧНИК KP.RU
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