2020-05-19T13:19:51+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 30 апреля 2020: коронавирус расползается по КБР

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 30 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Растет число больныхРастет число больныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 30 апреля 2020: инфекция расползается по республике. Как рассказали в Оперштабе КБР по борьбе с коронавирусом, уже на 64 территориях нашли больных COVID-19. Накануне населенных пунктов было 56. Число больных также выросло на 44 случая за сутки до отметки в 456.

География коронавируса в республике следующая:

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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1. г. Нальчик –118 (+10),

2. с. Чегем II – 15 (+3),

3. г. Чегем – 30 (+4),

4. с. Н.Куркужин – 8 (+2) ,

5. с. Кенже – 13 ,

6. г. Терек – 13 ,

7. с. Аргудан – 3 ,

8. г.Баксан – 8 (+1),

9. с. Шалушка – 21 (+1),

10. с. Жемтала – 3,

11. с. Верхняя Жемтала - 1 ,

12. с. Хасанья – 8,

13. с. Нартан – 14 (+1),

14. пос. Кашхатау – 14 ,

15. с. Старый Черек – 7 ,

16. с. Герпегеж – 1 ,

17. с. Светловодское – 6,

18. с. Адиюх – 1,

19. с. Бабугент – 2,

20. с. Дыгулыбгеи – 2 ,

21. с. Псыгансу – 10 ,

22. с. Карагач – 5 (+1) ,

23. г. Прохладный – 11 (+1),

24. с.Черная Речка – 1,

25. г.Тырныауз – 4 ,

26. г.Нарткала – 10 ,

27. с.Шитхала – 5 ,

28. с.Тамбовское – 2,

29. ст.Котляревская – 6,

30. с.Аушигер – 1,

31. с.Кахун – 2 ,

32. с.Октябрьское – 3 (Майский р-н),

33. с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н),

34. с.п. В-Акбаш – 2,

35. с.п. Н-Акбаш - 1

36. с.Урвань – 1,

37. с.Анзорей – 1.

38. ст.Александровская – 2

39. с.Эльбрус – 3

40. с.Кишпек – 2

41. ст.Солдатская – 1

42. с.Дейское – 1,

43. с.Хамидие – 1,

44. с. Красноармейское – 1,

45. с.В.Курп – 1,

46. с.Малка – 5 (+4),

47. с. Каменномостское – 5 (+2),

48. Майский – 4 ,

49. с.Совхозное –1

50. с.Н.Черек – 1

51. с.Псыншоко – 1

52. с.В.Куркужин – 8

53. с.Плановское – 1

54. с.Терекское – 3 (+2)

55. с.Исламей – 1

56. с.Камлюково – 3 (+2),

57. ст. Екатериноградская – 2,

58. с. Хатуей – 1,

59. с. Лечинкай – 1,

60. с. Заречное – 1,

61. с. Заюково – 2,

62. с. Залукокоаже – 2,

63. с. Каменка – 1,

64. с. Жанхотеко – 1.

Умерших за все время двое, выздоровевших – 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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