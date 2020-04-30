Коронавирус в КЧР, последние новости на 30 апреля 2020: почти половина больных - в Черкесске

Коронавирус в КЧР, последние новости на 30 апреля 2020: число заболевших COVID-19 выросло. Всего в республике 330 инфицированных, за день прибавилось 17 случаев заражения. Медики вылечили 14 человек, двое погибли. Об этом сообщает оперативный штаб.

Самое большое количество случаев заболевания в Черкесске - 156 пациентов. Затем идут Усть-Джегутинский (55 пациентов), Малокарачаевский (30) и Абазинский (22) районы. В остальных территориях Карачаево-Черкесии инфицированных меньше 20. Карту распространения вируса в регионе публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР по состоянию на вечер 29 апреля. Фото: оперштаб

- 99 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - пишет представитель оперштаба.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

На днях в КЧР открыли третий корпус для больных COVID-19, который оснащен 52 реанимационными койками и 140 с кислородом. В планах сделать четвертое место для лечения коронавируса:

- Еще 200 коек развернуто на базе одного корпуса в городской больнице Черкесска, который станет четвертым резервным госпиталем. Он будет полностью оборудован 10 мая, - говорится в сообщении оперштаба.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА КОРОНАВИРУСА В СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными (карта обновляется каждый день)