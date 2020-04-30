2020-04-29T21:07:37+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 30 апреля 2020: в регионе умерли 10 пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 30 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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На данный момент в регионе зафиксировано 10 летальных исхода.На данный момент в регионе зафиксировано 10 летальных исхода.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 30 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 519 человек. Из них 48 - дети. Всего выздоровели - 81 человек. В регионе умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

Таким образом, на данный момент в регионе зафиксировано 10 летальных исхода.

Чуть позже стало известно, что последний умерший – житель Ставрополя. Мужчина приехал из центральной части России. Пациенту было всего лишь 38 лет.

29 апреля в Ставрополе прошла прямая линия губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Вот ключевые моменты прямого эфира:

- На Ставрополье владельцы салонов красоты просят возобновить их работу

Губернатор напомнил о соблюдении условий по уборкам, проветриванию помещения и сдачи тестов (подробнее)

- На Ставрополье с предпринимателей рынка «Лира» требуют арендную плату

Бизнесмены обратились с волнующими вопросами к губернатору во время прямой линии (подробнее)

- В Ставрополе губернатор ответил на вопрос жителей о строительстве центра «Машук»

По его словам, будущий центр строится у подножья одноимённой горы на месте заброшенного пионерлагеря (подробнее)

- В Ставрополе губернатор рассказал, что дал режим самоизоляции жителям края

По его словам, ответственное отношение ставропольских медиков помогло снизить тем роста болезни (подробнее)

Губернатор Ставрополья ответил, когда закончится режим самоизоляции

Владимир Владимиров добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу» (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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