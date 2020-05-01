Коронавирус в Нальчике, последние новости на 1 мая 2020: растет число больных
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 1 мая 2020: инфекцию нашли на 68 территориях КБР, растет число больных в республиканской столице и других населенных пунктах.
Общее число больных на 1 мая выросло до 456 пациентов. С подтвержденным COVID-19 - привезенный родителями из Ингушетии ребенок в тяжелом состоянии. А также житель Чечни.
Где в КБР обнаружен коронавирус: список городов и поселков.
1. г. Нальчик –131 (+13),
2. с. Чегем II – 16 (+1),
3. г. Чегем – 31 (+1),
4. с. Н.Куркужин – 8 ,
5. с. Кенже – 13 ,
6. г. Терек – 16 (+3) ,
7. с. Аргудан – 4 (+1) ,
8. г.Баксан – 10 (+2),
9. с. Шалушка – 22 (+1),
10. с. Жемтала - 3,
11. с. Верхняя Жемтала - 1 ,
12. с. Хасанья – 8,
13. с. Нартан - 15 (+1),
14. пос. Кашхатау – 15 (+1) ,
15. с. Старый Черек – 7 ,
16. с. Герпегеж - 1 ,
17. с. Светловодское – 6,
18. с. Адиюх - 1,
19. с. Бабугент – 2,
20. с. Дыгулыбгеи - 3 (+1) ,
21. с. Псыгансу – 10 ,
22. с. Карагач – 7 (+2) ,
23. г. Прохладный – 11 ,
24. с.Черная Речка- 1,
25. г.Тырныауз – 4 ,
26. г.Нарткала – 12 (+2) ,
27. с.Шитхала – 5 ,
28. с.Тамбовское - 2,
29. ст.Котляревская – 6,
30. с.Аушигер – 1,
31. с.Кахун – 2 ,
32. с.Октябрьское – 3 (Майский р-н),
33. с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н),
34. с.п. В-Акбаш – 2,
35. с.п. Н-Акбаш - 1
36. с.Урвань – 1,
37. с.Анзорей – 1.
38. ст.Александровская – 2
39. с.Эльбрус – 3
40. с.Кишпек – 2 (+1)
41. ст.Солдатская - 1
42. с.Дейское – 1,
43. с.Хамидие – 1,
44. с. Красноармейское – 1,
45. с.В.Курп – 1,
46. с.Малка – 5 ,
47. с. Каменномостское – 10 (+5),
48. Майский – 4 ,
49. с.Совхозное-1
50. с.Н.Черек-1
51. с.Псыншоко-1
52. с.В.Куркужин – 9 (+1)
53. с.Плановское – 1
54. с.Терекское – 3
55. с.Исламей – 1
56. с.Камлюково - 3
57. ст. Екатериноградская – 2,
58. с. Хатуей – 1,
59. с. Лечинкай – 1,
60. с. Заречное – 1,
61. с. Заюково – 3 (+1),
62. с. Залукокоаже – 2,
63. с. Каменка – 1 (+1),
64. с. Жанхотеко – 1,
65. с.Сармаково – 3 (+3) ,
66. с.Баксаненок- 1 (+1),
67. с.Советское – 1 (+1),
68. с.Куба-Таба – 1 (+1)
Протестированы за все время почти 15 тысяч жителей. Выздоровевших от коронавируса – 62. Умерших – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU