Коронавирус в Нальчике, последние новости на 1 мая 2020: растет число больных

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 1 мая 2020: инфекцию нашли на 68 территориях КБР, растет число больных в республиканской столице и других населенных пунктах.

Общее число больных на 1 мая выросло до 456 пациентов. С подтвержденным COVID-19 - привезенный родителями из Ингушетии ребенок в тяжелом состоянии. А также житель Чечни.

Где в КБР обнаружен коронавирус: список городов и поселков.

1. г. Нальчик –131 (+13),

2. с. Чегем II – 16 (+1),

3. г. Чегем – 31 (+1),

4. с. Н.Куркужин – 8 ,

5. с. Кенже – 13 ,

6. г. Терек – 16 (+3) ,

7. с. Аргудан – 4 (+1) ,

8. г.Баксан – 10 (+2),

9. с. Шалушка – 22 (+1),

10. с. Жемтала - 3,

11. с. Верхняя Жемтала - 1 ,

12. с. Хасанья – 8,

13. с. Нартан - 15 (+1),

14. пос. Кашхатау – 15 (+1) ,

15. с. Старый Черек – 7 ,

16. с. Герпегеж - 1 ,

17. с. Светловодское – 6,

18. с. Адиюх - 1,

19. с. Бабугент – 2,

20. с. Дыгулыбгеи - 3 (+1) ,

21. с. Псыгансу – 10 ,

22. с. Карагач – 7 (+2) ,

23. г. Прохладный – 11 ,

24. с.Черная Речка- 1,

25. г.Тырныауз – 4 ,

26. г.Нарткала – 12 (+2) ,

27. с.Шитхала – 5 ,

28. с.Тамбовское - 2,

29. ст.Котляревская – 6,

30. с.Аушигер – 1,

31. с.Кахун – 2 ,

32. с.Октябрьское – 3 (Майский р-н),

33. с.Октябрьское – 1 (Зольский р-н),

34. с.п. В-Акбаш – 2,

35. с.п. Н-Акбаш - 1

36. с.Урвань – 1,

37. с.Анзорей – 1.

38. ст.Александровская – 2

39. с.Эльбрус – 3

40. с.Кишпек – 2 (+1)

41. ст.Солдатская - 1

42. с.Дейское – 1,

43. с.Хамидие – 1,

44. с. Красноармейское – 1,

45. с.В.Курп – 1,

46. с.Малка – 5 ,

47. с. Каменномостское – 10 (+5),

48. Майский – 4 ,

49. с.Совхозное-1

50. с.Н.Черек-1

51. с.Псыншоко-1

52. с.В.Куркужин – 9 (+1)

53. с.Плановское – 1

54. с.Терекское – 3

55. с.Исламей – 1

56. с.Камлюково - 3

57. ст. Екатериноградская – 2,

58. с. Хатуей – 1,

59. с. Лечинкай – 1,

60. с. Заречное – 1,

61. с. Заюково – 3 (+1),

62. с. Залукокоаже – 2,

63. с. Каменка – 1 (+1),

64. с. Жанхотеко – 1,

65. с.Сармаково – 3 (+3) ,

66. с.Баксаненок- 1 (+1),

67. с.Советское – 1 (+1),

68. с.Куба-Таба – 1 (+1)

Протестированы за все время почти 15 тысяч жителей. Выздоровевших от коронавируса – 62. Умерших – 2.