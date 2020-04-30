Похороны Андрея Джатдоева: церемония прощания с мэром Ставрополя состоится 2 мая

Похороны мэра Ставрополя Андрея Джатдоева состоятся 2 мая. Сообщается, что траурная церемония будет закрытой. Это означает, что на панихиде будут присутствовать близкие родственники Андрея Джатдоева.

Памяти Андрея Джатдоева: последнее интервью, воспоминания его коллег, друзей и жителей краевой столицы 00:00 00:00

Траурное мероприятие пройдёт в Андреевском храме Ставрополя. Напомним, градоначальник умер 30 апреля в краевом центре. Главе Ставрополя было 57 лет.

Неделю назад градоначальник провел «прямую линию» в эфире радио «КП-Ставрополь». Пришел в студию в медицинской маске, заметив: «Это не дань моде, а сущность сегодняшнего дня». Час отвечал на вопросы ведущей и слушателей из Ставрополя.

Касались разных тем: возможного карантина в городе, празднования Дня Победы и помощи горожанам в условиях борьбы с коронавирусом. Джатдоев подчеркнул тогда: «Задач много, но основная – уберечь людей от массового заражения». Это интервью стало последним в жизни главы краевого центра.

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