Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 1 мая 2020: количество зараженных превысило 560 человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 1 мая 2020 года: количество заболевших достигло 562 человек. Из них 52 -это дети.

Всего выздоровели - 101 человек. Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, за сутки диагноз подтвердился еще у 43 человек.

Из хороших новостей: главврач второй больницы города Ставрополя Анатолий Былим идет на поправку после стационарного лечения от коронавируса. Медику уже сделали два теста на COVID-19, и оба они оказались отрицательными. Об этом врач рассказал на своей странице в Instagram.

Кстати, о медиках. Теперь все работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получат специальные костюмы, маски, респираторы, бахилы и другие средства индивидуальной защиты.

Тем временем, молодежь передала в инфекционное отделение Левокумской районной больницы свежие фрукты, овощи и сладости.

Молодые люди решили поддержать медиков, которым сейчас приходится непросто. К инициативе местного отделения «Российского Союза Молодежи» подключились и молодые предприниматели.