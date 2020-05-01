Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 1 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 560

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 1 мая 2020: число инфицированных выросло. Согласно сводке оперативного штаба на утро, обнародованной губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 562 случая заболевания: за день врачи зарегистрировали 43 новых пациента. От вируса лечат 52 ребенка. 16 зараженных находятся в тяжелом состоянии, еще 112 - в средней степени тяжести.

Количество скончавшихся - 14 человек, гласят данные федерального оперативного штаба. Известно, что умерли три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. О судьбе других "жертв вируса" мало что известно.

От COVID-19 вылечили 101 пациента, передает Владимиров. Главврач четвертой больницы Ставрополя Анатолий Былим, заболевший коронавирусом, уже идет на поправку.

Болезнь нашли почти во всех территориях края. Инфекции нет в Труновском и Апанасенковском районах. С картой распространения коронавируса можно ознакомиться на сайте "КП - Северный Кавказ" по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- Резерв инфекционных коек, как и их техническое оснащение, продолжаем наращивать. Сейчас большая часть инфекционного коечного фонда остается свободным. Пусть так и будет. Призываю всех по возможности оставаться дома, пока эпидситуация не улучшится. Берегите себя!- заявили Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с новыми случаями заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

Анализы на коронавирус в Ставрополе: где проверяют, сколько стоит

У жителей города появилась возможность платно провериться на COVID-19. Сделать это можно только в двух лабораториях. Как пройти процедуру и сколько она стоит - рассказывает "КП - Северный Кавказ" [адреса и время работы]

Новые пропуска в Ставропольском крае в период самоизоляции: как и где получить

В Ставропольском крае ранее выданные жителям специальные пропуска для выхода из дома в условиях самоизоляции подлежат переоформлению до 24 апреля (подробности)

Как получить электронный пропуск в Ставрополе и крае в период самоизоляции: пошаговая инструкция

Электронный пропуск дает возможность перемещаться по Ставрополю с определенной целью. Чтобы оформить разрешение, понадобится несколько минут. Сайт "Госуслуг" может немного виснуть из-за нагрузки - корреспонденту "КП - Северный Кавказ" удалось оформить пропуск в течение пяти минут (испытали на себе)

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЯТИГОРСКА

Спецпропуск на въезд и выезд из Пятигорска: где и как получить

Чтобы передвигаться по городу, жителю надо получить особенный документ. К такому ограничению прибегли из-за введенного 16 апреля карантина [пошаговая инструкция с картинками]

Каким предприятиям и организациям Пятигорска можно работать во время карантина

"КП" публикует полный список предприятий и организаций, которые работают на карантине в Пятигорске [перечень]