Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 мая 2020: выздоровели 16 пациентов

Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 мая 2020: количество заболевших COVID-19 увеличилось. В республике зафиксировали 352 зараженных, за день прибавилось 22 случая инфицирования. Врачи вылечили 16 пациентов, двое погибли. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больше всего случаев зарегистрировали в Черкесске - 172 больных. Следом идут Усть-Джегутинский (57 пациентов), Малокарачаевский (30) и Абазинский (25) районы. В других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20. Карту распространения вируса в регионе публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР по состоянию на утро 1 мая. Фото: оперштаб

- 105 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - пишет представитель оперштаба.

Видео из госпиталя в КЧР, где лечат пациентов с коронавирусом.

В Карачаево-Черкесии подвели итоги месячной работы "горячей линии" для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в связи с распространением коронавируса.

- За неполный месяц специалисты центра проконсультировали по мерам поддержки малого и среднего бизнеса более 300 обратившихся, - говорится в сообщении.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.