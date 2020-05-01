2020-05-01T10:10:50+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 1 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Ася АСРЯН
Поделиться:
В Ставропольском крае продолжается режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае продолжается режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: губернатор сообщил безрадостные новости об эпидобстановке в регионе.

На Ставрополье растет число инфицированных и смертей среди больных COVID-19.

За всё время в крае зарегистрирован уже 651 случай заражения. За сутки прибавилось 89 человек. За сутки скончались еще три пациента. Всего выздоровели 116 человек.

- Случаи заболевания коронавирусом отмечены уже во всех территориях края, кроме Апанасенковского и Труновского районов, - заявил ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров.

По вчерашним данным, в Пятигорске количество заболевших достигло 49 пациентов, в селе Кочубеевском - 32, в Иноземцево – 31 человека, а в Ставрополе – 87.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека

За сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить
Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»
Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси
Новости 24
На Ставрополье возобновят работу МФЦ
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 116 человек
На Ставрополье за два миллиарда построят санаторий
На Ставрополье раздали почти 140 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье налоговики принимают заявления на субсидии для предпринимателей
Ставрополь облетит воздушный шар «Знамя Победы»
На Ставрополье за сутки выявили 89 заболевших коронавирусом
В Кабардино-Балкарии количество заболевших коронавирусом достигло 499 человек
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 398 человек
Коронавирус в Чечне, последние новости на 1 мая 2020: за сутки выздоровело больше 100 человек
Губернатор Ставрополья предложил присвоить территории отдыха на Комсомольском озере имя Джатдоева
В Пятигорске на майские праздники изменится график работы помещения ЕРКЦ
На Ставрополье открылись салоны красоты
На Ставрополье осужденный в колонии финансировал террористов
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека
На Ставрополье еще три человека скончались от коронавируса