Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 1 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: губернатор сообщил безрадостные новости об эпидобстановке в регионе.
На Ставрополье растет число инфицированных и смертей среди больных COVID-19.
За всё время в крае зарегистрирован уже 651 случай заражения. За сутки прибавилось 89 человек. За сутки скончались еще три пациента. Всего выздоровели 116 человек.
- Случаи заболевания коронавирусом отмечены уже во всех территориях края, кроме Апанасенковского и Труновского районов, - заявил ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров.
По вчерашним данным, в Пятигорске количество заболевших достигло 49 пациентов, в селе Кочубеевском - 32, в Иноземцево – 31 человека, а в Ставрополе – 87.
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ИСТОЧНИК KP.RU