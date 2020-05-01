2020-05-01T11:20:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 1 мая 2020: 1,5 тыс дагестанцев заражены коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане 1 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 1 мая 2020: мы собрали для вас последние новости о распространении коронавирусной инфекции на территории республики. Количество новых заражённых и выздоровевших, число летальных исходов и тенденции, а также самые важные события, связанные с COVID-19 — всё это в нашей статье.

Распространение коронавируса в Дагестане стало одним из самых быстрых в стране. Тенденции не могут радовать: республика ворвалась в первую пятёрку антирейтинга, уступая лишь Москве, Мособласти, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. Количество заболевших приближается к полутора тысячам.

По данным на утро 1 мая, число больных — 1389 человек. Дневной прирост составил 164 инфицированных. Это очередная рекордная для республики цифра.

Число выздоровевших пациентов — 114 человек, двое из них выписались за последние сутки. 12 человек скончались — это также один из самых высоких показателей в стране. Таким образом, число «активных» пациентов на данный момент — 1427 человек.

Основными причинами быстрого распространения эпидемии стало недоверие дагестанцев к официальной информации и несоблюдение режима домашней самоизоляции. Часть жителей не верила в существование коронавируса, другие просто не считали нужным сидеть дома. Особенно это касается религиозных вопросов — многие мусульмане продолжали, несмотря ни на что, ходить в мечети, которые стали одним из центров распространения болезни. Муфтият республики пригрозил закрыть их для посещения, если жители не проявят сознательность и ситуация не изменится в лучшую сторону.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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