2020-05-01T19:51:42+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 2 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае действует режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае действует режим обязательной самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: губернатор сообщил безрадостные новости об эпидобстановке в регионе.

На Ставрополье растет число инфицированных и смертей среди больных COVID-19.

За всё время в крае зарегистрирован уже 651 случай заражения. За сутки прибавилось 89 человек. За сутки скончались еще три пациента. Всего выздоровели 116 человек.

- Случаи заболевания коронавирусом отмечены уже во всех территориях края, кроме Апанасенковского и Труновского районов, - заявил ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров.

В Ставрополе зафиксировано 126 случаев, в поселке Иноземцево - 33, в Кочубеевском - 41, в Невинномысске – 51, в Пятигорске – 49. Это населенные пункты, где больше всех зараженных коронавирусом жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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