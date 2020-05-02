Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 2 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: губернатор сообщил безрадостные новости об эпидобстановке в регионе.

На Ставрополье растет число инфицированных и смертей среди больных COVID-19.

За всё время в крае зарегистрирован уже 651 случай заражения. За сутки прибавилось 89 человек. За сутки скончались еще три пациента. Всего выздоровели 116 человек.

- Случаи заболевания коронавирусом отмечены уже во всех территориях края, кроме Апанасенковского и Труновского районов, - заявил ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров.

В Ставрополе зафиксировано 126 случаев, в поселке Иноземцево - 33, в Кочубеевском - 41, в Невинномысске – 51, в Пятигорске – 49. Это населенные пункты, где больше всех зараженных коронавирусом жителей.