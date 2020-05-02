2020-05-01T20:00:03+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 2 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 650 человек

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 2 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае действует режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае действует режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 2 мая 2020: число инфицированных выросло.

Согласно сводке оперативного штаба на утро, обнародованной губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 651 случая заболевания: за день врачи зарегистрировали 89 новых пациента. От вируса лечат 53 ребенка.

Количество скончавшихся - 14 человек, гласят данные федерального оперативного штаба. Известно, что умерли три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. О судьбе других «жертв вируса» мало что известно.

Впереди жителей региону ждут майские праздники. Губернатор Владимир Владимиров в очередной раз попросил жителей Ставрополья оставаться дома на майские праздники, чтобы не усугублять ситуацию.

Тем временем, на Ставрополье продолжают доставлять нуждающимся бесплатные продуктовые наборы. За все время режима самоизоляции распределено 139 392 штук таких коробок.

Только за один день, 30 апреля, нуждающимся отвезли около 16 500 коробок с продовольствием.

Напомним, что продукты выдаются многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям, малообеспеченным пенсионерам, школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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