Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 мая 2020: количество заболевших достигло 398 человек

Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 мая 2020: количество заболевших COVID-19 увеличилось. В республике зафиксировали 398 зараженных, за день прибавилось 46 случая инфицирования.

Врачи вылечили 16 пациентов, двое погибли. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больше всего случаев зарегистрировали в Черкесске - 188 больных. Следом идут Усть-Джегутинский (71 пациент), Малокарачаевский (31) и Абазинский (25) районы. В других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20.

Тем временем, в республике рассказали, у кого проводят тест на наличие новой коронавирусной инфекции.

К обследованию на коронавирус поджежа люди, прибывшие из территорий с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также те, кто находился находящиеся в контакте с заболевшими. Тест проводят у людей с клиническим диагнозом – пневмония.

Конечно же у медработников, которые могут находиться в контакте с больными коронавирусной инфекцией. А также люди старше 65 лет, если у них есть признаки ОРВИ.