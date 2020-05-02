2020-05-01T20:13:57+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 мая 2020: количество заболевших достигло 398 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 2 мая 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В республике жителей призывают соблюдать режим обязательной самоизоляцииВ республике жителей призывают соблюдать режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 мая 2020: количество заболевших COVID-19 увеличилось. В республике зафиксировали 398 зараженных, за день прибавилось 46 случая инфицирования.

Врачи вылечили 16 пациентов, двое погибли. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больше всего случаев зарегистрировали в Черкесске - 188 больных. Следом идут Усть-Джегутинский (71 пациент), Малокарачаевский (31) и Абазинский (25) районы. В других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20.

Тем временем, в республике рассказали, у кого проводят тест на наличие новой коронавирусной инфекции.

К обследованию на коронавирус поджежа люди, прибывшие из территорий с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также те, кто находился находящиеся в контакте с заболевшими. Тест проводят у людей с клиническим диагнозом – пневмония.

Конечно же у медработников, которые могут находиться в контакте с больными коронавирусной инфекцией. А также люди старше 65 лет, если у них есть признаки ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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